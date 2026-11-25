10월 자동차보험 손해율이 관련 집계 시작 이후 동월 기준 최저치로 떨어진 것으로 나타났다. 올여름 자연재해가 줄어들며 사고 건수가 감소한 영향으로, 손해율이 보험 손익분기점에도 근접했다. 손해율 감소에 따라 손해보험사들의 실적 개선세도 나타나고 있다.

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24일 손해보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 손보 4개사의 올해 1∼10월 자동차보험 누적 손해율(단순 평균)은 84.3%로 작년 동기 대비 1.4%포인트 하락했다.



10월 손해율은 80.5%로, 작년 동월 대비 6.9%포인트 낮아졌다. 연중 가장 낮은 수준이며, 대형 4개사 기준 집계를 시작한 2021년 이후 10월 기준 최저치다. 회사별로 보면 현대해상이 77.4%로 가장 낮았다. 이어 삼성화재(80.7%), KB손보(81.6%), DB손보(82.2%) 순이었다. 업계에서는 80%대 초반대 손해율을 손익분기점으로 본다.



계절적 영향을 많이 받는 자동차보험 손해율은 통상 하반기에 오르는 경향이 있다. 다만 올해는 강수량 감소 등으로 자연재해가 줄었고, 중동 리스크로 유가가 상승하며 차량 운행이 감소해 사고가 줄어든 것으로 분석된다.



자동차보험 손해율 감소 추세는 손보사 실적 개선으로 이어졌다. 금융감독원이 이날 발표한 ‘2026년 1∼9월 보험회사 경영실적’ 자료에 따르면 올해 9월까지 생명보험사 22개, 손보사 30개의 당기순이익은 10조487억원으로 작년 동기 대비 8823억원(7.8%) 감소했다.



손보사의 당기순이익만 보면 6조5209억원으로 오히려 599억원(0.9%) 늘었다. 금융자산 처분과 평가손익 감소로 투자 손익이 1조778억원 감소했지만, 자동차보험 손해율 하락 등으로 보험 손익이 1조2682억원 늘어 실적이 개선됐다. 손보사들이 올해 5년 만에 자동차보험료를 인상한 것도 도움이 됐다.



최근 사고 자체가 줄었지만, 건당 지급보험금이 오히려 증가하는 점은 불안 요소다. 일부 정비업체의 과잉청구, 렌터카 업체와의 공모, 수리비 과다청구 등이 요인으로 꼽힌다. 겨울철 빙판길 등 사고 증가도 자동차보험 손해율 악화에 영향을 끼칠 수 있다. 업계 관계자는 “사고 건당 지급보험금이 증가한 만큼 겨울철 사고가 늘면 손해율이 급격히 악화할 수도 있다”고 말했다.



반면 생보사의 올해 1∼9월 당기순이익은 3조8879억원으로 작년 동기 대비 9421억원(19.5%) 줄었다. 예실차(예상 보험금·사업비 대비 실제 보험금·사업비에 대한 차이) 손실과 손실부담비용 증가, 금융자산처분·평가손익 감소 등으로 보험·투자 손익이 모두 악화했다.

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