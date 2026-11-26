네이버페이가 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에서 ‘Npay 핸드사인’ 등 다양한 혁신기술을 선보인다고 25일 밝혔다.

위·변조 어려운 인증 방식 시연 25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에서 네이버페이 관계자가 장정맥 인증기술인 ‘Npay 핸드사인’을 시연하고 있다. 이날 처음 공개된 Npay 핸드사인은 현재 사내 기술 검증 중으로, 손바닥을 기계에 대면 자동으로 본인 인증이 가능하다.최상수 기자

이번 행사에서 처음 공개한 ‘Npay 핸드사인(Handsign)’은 안면인식 기반의 ‘페이스사인(Facesign)’에 이은 차세대 생체인증기술이다. 손바닥 아래 혈관을 근적외선으로 읽어내는 장정맥 인증 방식으로, 위·변조가 어렵고 조명이나 각도 등 환경 변수로부터 받는 영향이 상대적으로 낮은 것이 강점이다.



이승배 네이버페이 부사장(CTO)은 “현재 사내에서 기술 검증이 진행 중으로 내년 상용화를 기대하고 있다”며 “국제 인증을 기준으로 정보 유출이 발생하지 않도록 꼼꼼히 관리하고 있다”고 설명했다.



‘결제를 넘어선 확장’을 주제로 한 부스에서는 Npay 커넥트에 연결된 장정맥 인식기를 통한 Npay 핸드사인 결제와 현재 제공 중인 ‘Npay 보험금 청구’ 서비스를 연결해 진료비 결제 후 곧바로 보험금 청구를 진행할 수 있는 과정도 시연한다.



Npay 핸드사인 결제를 체험하고 나면 스마트폰 알림을 통해 Npay 보험금 청구 서비스로 연결해 실손24 자동 연동으로 서류 없이 간편하게 실손 보험을 청구하는 과정을 스크린으로 확인할 수 있다. 마이데이터를 기반으로 병·의원과 약국의 결제 내역을 확인하고 청구할 보험사와 보험금 수령 계좌를 자동으로 불러와, 보험금 청구까지 몇 번의 터치로 빠르게 진행 가능하다.



Npay 커넥트를 사용하는 가맹점을 위한 무료 데이터 분석 서비스인 ‘Npay biz 우리 가게 리포트’도 소개한다. 가게 및 상권의 매출 현황 비교, 배달 주문 동향, 동종 업종 비교, 상권 변화 정보 등 실제 가맹점에게 제공되는 분석 자료를 확인할 수 있다.

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