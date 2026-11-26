비트코인 가격이 또다시 6만달러 고지를 내줬다. 미국 현물 상장지수펀드(ETF)에서 대규모 자금이 이탈하는 등 디지털자산 투자 심리가 좀처럼 회복되지 않는 가운데 투자자들의 공포심도 커지고 있다.

사진=AFP연합뉴스

25일 디지털자산 통계전문업체 코인게코에 따르면 이날 오후 비트코인 가격은 5만9000달러 선에서 등락을 거듭했다. 24시간 전에 비해 2% 이상, 일주일 전과 비교해선 8% 넘게 하락했다. 지난 21일 5만5000달러대까지 내려갔던 비트코인은 23일 6만3000달러대까지 회복했으나 다시 6만달러 아래로 밀렸다. 가장 큰 원인은 미국 현물 ETF에서의 대규모 자금 이탈이다. 지난 23일(현지시간) 미 현물 ETF에선 하루 만에 5억6970만달러가 유출됐다. 이달 누적 유출액은 47억1000만달러로, 월간 사상 최대치를 넘어섰다. 기관 투자자들의 자금 이탈이 진정되지 않는 흐름이다.



이환욱 유안타증권 연구원은 “이번 조정은 거시 요인이 아닌 암호자산 고유의 수요 이탈에서 비롯된 것”이라며 “단기적으로 수요 이탈과 사상 최대 자금 유출로 약세를 보일 것”이라고 전망했다.



미국의 거시경제 환경 역시 디지털자산 투자 심리 회복을 저해하는 요인으로 꼽힌다. 미국 국채금리 상승과 기준금리 추가 인상 전망 속에 위험회피 심리가 갈수록 공고해지는 분위기다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 추가 관세 부과 움직임도 불확실성을 키우고 있다. 트럼프 행정부의 관세 정책은 미국 내 소비재 가격 상승 요인으로 작용해왔다. 추가 관세 부과로 인플레이션 압력이 커지면 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기조가 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.



디지털자산 시장을 둘러싼 불확실성이 짙은 만큼, 전문가들은 단기적으로 방어적인 투자 전략을 취해야 한다고 조언했다. 홍진현 삼성증권 연구원은 “반감기 사이클의 영향력이 완전히 사라진 것은 아닌 만큼 추세 반전 가능성은 존재한다”면서도 “적극적인 투자보다는 거시경제 환경과 시장 수급을 면밀히 살피며 방향성을 확인하는 신중한 접근이 필요하다”고 조언했다.

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