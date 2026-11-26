현대차그룹이 현대차·기아·제네시스를 아우르는 ‘HMG 글로벌 완속충전기’를 공개했다. 브랜드와 지역마다 달랐던 완속충전기의 디자인과 사용 경험을 하나로 통합한 것이다.



현대차그룹은 단순 차량 판매에 그치지 않고 전기차 충전 환경과 생태계를 고려해 편리한 충전 경험을 제공하기 위해 통합 완속충전기를 개발했다고 25일 밝혔다. 현대차·기아가 상품 기획, 기술 개발과 디자인을 주도했고, 제품 개발에 참여한 현대케피코가 향후 제품 양산을 맡는다.

스탠드형·벽부형 HMG 글로벌 완속충전기. 현대차그룹 제공

완속충전기는 전기차 이용자가 가장 자주 쓰는 충전기로 국내에서는 아파트 주차장, 해외에서는 주로 주택 차고지에 설치된다. HMG 글로벌 완속충전기는 국내 기준 7kW·11kW 출력으로 개발됐으며, 국내에서 널리 사용되는 완속충전 규격(타입1)이 적용됐다. 벽에 거는 방식(벽부형)과 바닥에 세우는 방식(스탠드형) 모두 설치할 수 있다.



현대차그룹은 고객 사용 경험과 인체공학 데이터를 토대로 안전성과 편의성을 높였다. 신체가 닿을 수 있는 충전기 모서리는 둥글게 마무리하고 충전기 본체와 충전 연결 단자 꽂이, 전선 거치대도 사용하기 편하게 설계했다. 충전기 아래쪽을 넓게 비추는 조명을 적용해 어두운 환경에서도 충전기 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 또 설치·배선부와 충전 기능부를 분리해 약 10분 만에 설치, 약 5분 만에 교체가 가능하다.



충전기는 원격 제어·관리와 자가 진단 기능을 지원하며, 강화된 소프트웨어 보안 체계를 적용해 안정성과 신뢰성을 높였다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 지원하며, 향후 현대차·기아·제네시스 애플리케이션(앱)과 연동해 충전 상태·이력 확인, 예약 충전, 상태 알림 등 다양한 충전 서비스를 제공할 예정이다.



기후에너지환경부와 함께 준비해 온 공공 완속 ‘플러그앤차지(PnC)’ 기능도 적용했다. 플러그앤차지는 그동안 급속 충전 중심으로 제공돼 온 기능으로, 충전 커넥터를 꽂으면 사용자 인증과 요금 결제가 자동으로 이뤄진다.



현대차그룹은 2027년 국내를 시작으로 미국·유럽·인도 등 해외 주요 지역에 순차적으로 HMG 글로벌 완속충전기를 출시할 계획이다. 지역별 환경에 맞는 충전 규격과 출력을 적용하고, 자동차 전장부품의 개발·검증 방식을 기반으로 마련한 품질 검증 체계를 통해 고온·고습, 열충격 등 다양한 가혹 환경에서 성능과 내구성을 검증한 뒤 선보인다.

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