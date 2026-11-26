GS그룹 오너 일가 4세인 허서홍 GS리테일 대표이사와 그룹의 재무·투자 전략을 총괄하는 이태형 ㈜GS 최고재무책임자(CFO)가 신임 사장에 올랐다. 주요 계열사 수장을 유임시키면서도 1970년대생 사장을 발탁하고 신규 임원 선임 규모를 확대하는 등 점진적인 세대교체에 나선 것으로 풀이된다.



GS그룹은 25일 사장 승진 2명, 대표이사 선임 4명, 부사장 승진 6명, 전무 승진 4명, 상무 신규 선임 24명 등 총 40명 규모의 2027년도 정기 임원 인사를 발표했다.

허서홍 사장(왼쪽), 이태형 사장, 허주홍 부사장, 허치홍 부사장.

1977년생인 허서홍 사장은 대표이사 취임 2년 만에 사장에 올랐다. 허광수 삼양인터내셔날 회장의 장남이자 허태수 GS그룹 회장의 5촌 조카로, 지난해 GS리테일 대표이사에 취임한 이후 실적 반등을 이끌어낸 성과를 인정받았다.



허 사장은 편의점과 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 주력 사업의 경쟁력 강화에 집중하면서 인공지능(AI) 전환(AX)을 기반으로 업무 방식과 조직문화 혁신을 추진해 왔다. GS리테일의 올해 3분기 매출과 영업이익은 각각 3조3143억원, 1321억원으로 전년 동기 대비 3.4%, 18.9% 증가하며 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 서울대 서양사학과를 졸업하고 미국 스탠퍼드대에서 경영학석사(MBA) 학위를 취득한 허 사장은 GS에너지에서 사업 운영과 경영관리를 두루 경험했다.



1970년생인 이태형 사장은 에너지 사업 현장부터 재무·투자 분야까지 폭넓은 경험을 쌓은 전문경영인이다. 1994년 호남정유(현 GS칼텍스) 여수공장 엔지니어로 입사해 GS에너지 경영기획부문장과 인천종합에너지 대표이사 등을 지냈다. 인천종합에너지 인수를 주도하는 등 인수합병(M&A) 분야에서도 역량을 발휘했다. 2023년 부사장으로 승진한 뒤 ㈜GS CFO 겸 포트폴리오관리(PM)팀장으로 그룹의 재무와 투자 전략을 총괄해 왔다.



GS그룹이 최근 AI 데이터센터를 새로운 성장축으로 육성하고 있다는 점에서 이 사장의 역할이 커질 것으로 보인다. GS는 지난 11일 포스코그룹과 AI 데이터센터 사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 글로벌 시장 진출을 모색하고 있다.



오너 일가 4세의 약진도 두드러졌다. 1983년생 동갑내기인 허주홍 GS칼텍스 전무와 허치홍 GS리테일 전략본부장은 나란히 부사장으로 승진했다. 허주홍 부사장은 허명수 GS건설 상임고문의 장남이고, 허치홍 부사장은 허진수 GS칼텍스 고문의 아들이다.



허주홍 부사장은 석유화학·윤활유 사업을 총괄하는 C&L(Chemical & Lube) 본부장을 맡아 석유화학 업황 부진 속 수익성 개선과 중장기 경쟁력 확보에 나선다. 편의점 영업과 상품기획 등을 두루 경험한 허치홍 부사장은 전사 전략을 조율하고 해외 사업과 투자를 통한 성장 기회 발굴을 주도한다. 오너 일가 4세들이 그룹의 양대 사업축인 에너지와 유통에서 경영 보폭을 넓히는 모습이다.



지난해 GS글로벌과 GS엔텍, GS E&R 등 계열사 9곳의 대표이사를 교체했던 GS는 올해 주요 계열사 대표이사를 유임하며 안정에 무게를 뒀다. 고금리와 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 재편 등 경영환경의 불확실성이 커진 상황에서 경영진 교체보다는 기존에 수립한 사업 전략의 실행력을 높이는 것이 중요하다고 판단한 것으로 보인다.



다만 전력시장 변화에 대응하기 위해 인천종합에너지, GS구미열병합발전, GS동해전력, GS반월열병합발전 등 에너지·발전 자회사 4곳에는 사업과 현장에 정통한 인물을 새 대표이사로 내정했다.



최고경영진의 변화는 최소화하면서도 신임 임원은 오히려 늘렸다. 직전 두 차례 인사에서 각각 18명이었던 신임 상무는 올해 24명으로 33.3% 증가했다. 이 중 8명이 40대다. 특히 GS건설은 지난해의 두 배인 10명을 신임 상무로 선임했다. 주택·도시정비 등 기존 주력 사업뿐 아니라 글로벌 개발, 데이터센터, 미래기술 분야에서도 신규 임원을 배출했다. 이번 임원 인사는 계열사별 이사회 등을 거쳐 최종 확정된다.



GS 관계자는 “대내외 불확실성이 큰 만큼 안정을 유지하며 주요 계열사가 추진해 온 사업 혁신을 이어가도록 했다”며 “계열사 간 협력을 바탕으로 새로운 성장동력을 발굴해 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지