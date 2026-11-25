노태우 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹을 수사 중인 공소청이 노 전 대통령의 아들인 노재헌 주중한국대사에게 소환을 통보했다. 25일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 범죄수익환수부(부장검사 소정수)는 최근 노 대사 측에 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석해 조사를 받으라는 내용의 출석요구서를 보냈다. 출석 시점은 이달 말쯤으로 조율 중인 것으로 전해졌다.

노재헌 주중한국대사. 연합뉴스

해당 의혹은 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 일명 ‘세기의 이혼 소송’ 과정에서 노 관장 측이 모친인 김옥숙 여사의 20여년 전 메모 2장과 선경건설이 발행한 50억원짜리 약속어음 6장을 증거로 제출하면서 불거졌다. 김 여사가 작성한 메모엔 904억원 규모의 자금 내역과 함께 ‘선경 300억원’이라고 적혀 있는 것으로 알려졌다. 이후 5·18기념재단 등이 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉하고 세금을 포탈했다는 취지로 김 여사와 노 관장, 노 대사 등을 고발하며 수사가 시작됐다. 공소청은 노 전 대통령 일가의 비자금 일부가 노 대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단과 노태우센터 등에 흘러 들어갔다고 의심한다.



공소청은 지난 8월 김 여사의 서울 서대문구 연희동 자택과 동아시아문화센터 등지를 압수수색했고, 이병기 전 청와대 의전비서관과 최석립 전 경호실장, 정해창 전 대통령비서실장 등을 참고인으로 불러 조사했다. 최근에는 노 관장에 대한 공판 전 증인신문을 청구했는데, 노 관장은 질병을 이유로 출석하지 않았다.

노소영 아트센터 나비 관장. 연합뉴스

노 관장 측은 ‘최 회장 측이 23일 재산분할 소송 재상고심 재판부인 대법원 2부에 낸 화해권고 요청서에 동의하지 않는다’는 취지의 서면을 재판부에 제출했다고 이날 밝혔다. 최 회장의 화해권고 요청은 지난 7월 파기환송심에서 책정한 재산분할금 9440억원을 노 관장에게 전액 지급하겠다는 의사 표시로 해석된다. 노 관장의 대리인은 “최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다”고 했다.

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