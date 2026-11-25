서울에서 시작된 아파트 전세난이 경기 주요 지역으로 확산하고 있다. 서울의 높은 주거비 부담에 경기로 눈을 돌리는 수요가 늘면서 경기 지역 전세 매물이 줄고 가격이 치솟는 현상이 나타나고 있다.

지난 24일 서울 동대문구 답십리동의 공인중개사사무소에 전세 매물이 붙어 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 6억 원 이하 신규 전세는 3만 9916건에서 2만 2616건으로 43.3% 감소했다. 2026년 서울 아파트 신규 전세 보증금 중간값은 6억 500만 원으로 전년(5억 6000만 원) 같은기간 대비 4500만 원 올랐다. 뉴스1

25일 한국부동산원에 따르면 이달 셋째 주(16일 기준) 경기 아파트 전셋값은 올해 들어 6.88% 상승했다. 지난해 같은 기간 상승률(1.29%)의 5배를 웃돈다. 광명(16.23%), 화성 동탄(16.06%), 용인 기흥(14.26%), 하남(12.49%), 구리(10.92%) 등은 두 자릿수 상승률을 보였고, 경기 북부의 남양주(8.64%)와 양주(7.66%), 의정부(5.38%) 등도 오름세가 뚜렷했다.



서울에서 경기로 이동하는 인구도 늘고 있다. 국가데이터처에 따르면 올해 1∼9월 서울에서 경기로 이동한 인구는 22만3416명으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다. 반면 경기에서 서울로 이동한 인구는 18만5022명으로 0.2% 감소했다. 서울에서 경기로의 순이동 인구는 3만8394명으로 1년 새 40.3% 늘었다.



박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “기존 세입자의 계약갱신으로 신규 매물이 제한되는 상황에서 서울발 전세 수요까지 유입돼 수도권 전세난이 당분간 이어질 가능성이 크다”며 “전세 공급을 늘릴 수 있는 실질적인 대책이 뒷받침되지 않으면 세입자들의 월세 전환과 주거비 부담도 더욱 커질 것”이라고 말했다.

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