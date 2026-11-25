“현장의 목소리를 경영으로”

한국공항공사는 전직원이 공동의 목표 아래 협력하는 경영체계 강화를 위해 ‘KAC 현대인’을 공식 출범했다고 25일 밝혔다.

김원준 한국공항공사 사장(맨 오른쪽)이 25일 서울 강서구 한국공항공사 본사에서 열린 ‘KAC 현대인 킥오프 워크숍’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

‘KAC 현대인(現代人)’은 ‘현장의 목소리를 대변하는 사람’이라는 의미를 담고 있다. KAC 현대인은 전국 14개 공항의 시설·기술·안전 등 다양한 직군의 직원들이 축적된 현장 경험과 전문성을 바탕으로 주요 정책 수립과 업무 개선에 참여하는 현장 중심의 경영 협업조직이다.

KAC 현대인은 김원준 한국공항공사 사장이 직접 제안해 추진한 조직이라는 점에서 의미가 있다. 김 사장은 취임사에서 “현장 중심 경영”과 “소통의 원팀 문화”를 강조했다. KAC 현대인의 출범은 현장의 목소리를 경영에 반영하고 조직 간 소통의 벽을 허물겠다는 경영철학을 실천하는 첫 시발점이다.

이날 열린 KAC 현대인 킥오프 워크숍에는 김원준 사장 등 경영진과 KAC 현대인 구성원들이 참석한 가운데 주요 경영현안을 중심으로 공항별 운영실태와 제도 적용상 애로사항을 공유하고 개선방안에 대해 심도 있게 논의했다.

앞으로 KAC 현대인은 공항운영체계 표준화, 현장업무 효율화, 지방공항 활성화 등 본사와 전국 공항이 함께 해결해야 할 현안사항을 중점적으로 논의하여 정책의 실효성과 실행력을 높여 나갈 계획이다.

이를 통해 공사는 본사와 공항 현장 간 정책 수립과 실행 과정의 간극을 줄이고, 전국 14개 공항이 공동의 목표와 일관된 운영 방향 아래 움직이는 전사적 협업체계를 강화해 나갈 방침이다.

김원준 사장은 “공사는 전국 14개 공항을 하나의 네트워크로 경영하는 국가 공항 운영 플랫폼”이라며 “KAC 현대인이 본사와 공항 현장을 긴밀히 연결해 현장의 경험이 정책에 반영되고, 정책이 다시 현장의 변화로 이어지는 원팀 경영의 구심점이 되길 기대한다”고 말했다.

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