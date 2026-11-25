정청래 “대통령과의 만남, 공개 여부는 대통령이 판단해야”
더불어민주당 정청래 의원이 이재명 대통령과의 만찬에서 오간 대화를 공개한 같은 당 송영길 의원을 향해 “입이 너무 싸다”며 비판했다.
정 의원은 25일 페이스북에 ‘송영길 의원은 입조심하시라!’는 제목의 글을 올려 “입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다”며 “사람이 좀 묵직했으면 좋겠다. 그렇게 새털처럼 가벼워서야 되겠는가”라고 쏘아붙였다.
발단은 송 의원의 이날 YTN 라디오 인터뷰였다. 송 의원은 지난 8월19일 이 대통령이 자신과 김민석 대표, 정 의원을 청와대로 불러 네댓 시간 동안 대화를 나눴다고 전했다. 당시 이 대통령이 정 의원의 억울한 점을 다독였고 자신과 김 대표도 사과했다고 말했다.
당시 만찬은 민주당 전당대회 이후 이 대통령과 신임 당대표, 당대표 경선에 출마했던 후보들이 만난 자리였다. 정 의원은 김 대표에게 패해 연임에 실패했다. 송 의원이 언급한 정 의원의 억울함은 경선 과정에서 불거진 갈등과 관련된 것으로 풀이된다.
정 의원은 대통령과의 대화를 외부에 공개한 것뿐 아니라 송 의원이 발언 내용을 자의적으로 해석해 전달했다는 점도 문제 삼았다.
그는 “대통령과의 만남은 대통령께서 공개 여부를 판단하시는 것이 옳다고 생각한다”며 송 의원이 “오늘 또다시 대통령과의 만남과 내용에 대해 아전인수식으로 말했다”고 비판했다.
송 의원이 자신과 김 대표 사이의 갈등에 관여하는 것에도 선을 그었다. 정 의원은 “내 문제는 내가 알아서 할 테니 끼어들지 마시라”고 했다.
이어 “앞으로는 듣기에 따라서, 말하기에 따라서 달리 해석될 수 있는 말을 자의적으로 말하지 말라”며 “특히 대통령님과 관계되는 말은 특별히 더 조심하시라. 다언이 병이다”라고 경고했다.
정 의원이 송 의원의 당내 갈등 중재 움직임에 반발한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 17일에도 송 의원이 김 대표와 정 의원의 대타협을 제안하자 페이스북에 “풉”이라고 적으며 “송 의원이 나서면 될 일도 안 된다”고 비판했다.
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