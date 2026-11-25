더불어민주당 정청래 의원이 이재명 대통령과의 만찬에서 오간 대화를 공개한 같은 당 송영길 의원을 향해 “입이 너무 싸다”며 비판했다.

정 의원은 25일 페이스북에 ‘송영길 의원은 입조심하시라!’는 제목의 글을 올려 “입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다”며 “사람이 좀 묵직했으면 좋겠다. 그렇게 새털처럼 가벼워서야 되겠는가”라고 쏘아붙였다.

더불어민주당 정청래 의원(왼쪽), 송영길 의원. 연합뉴스

발단은 송 의원의 이날 YTN 라디오 인터뷰였다. 송 의원은 지난 8월19일 이 대통령이 자신과 김민석 대표, 정 의원을 청와대로 불러 네댓 시간 동안 대화를 나눴다고 전했다. 당시 이 대통령이 정 의원의 억울한 점을 다독였고 자신과 김 대표도 사과했다고 말했다.

당시 만찬은 민주당 전당대회 이후 이 대통령과 신임 당대표, 당대표 경선에 출마했던 후보들이 만난 자리였다. 정 의원은 김 대표에게 패해 연임에 실패했다. 송 의원이 언급한 정 의원의 억울함은 경선 과정에서 불거진 갈등과 관련된 것으로 풀이된다.

정 의원은 대통령과의 대화를 외부에 공개한 것뿐 아니라 송 의원이 발언 내용을 자의적으로 해석해 전달했다는 점도 문제 삼았다.

그는 “대통령과의 만남은 대통령께서 공개 여부를 판단하시는 것이 옳다고 생각한다”며 송 의원이 “오늘 또다시 대통령과의 만남과 내용에 대해 아전인수식으로 말했다”고 비판했다.

이재명 대통령이 지난 8월19일 청와대에서 더불어민주당 김민석 신임 대표와 후보에 도전했던 정청래, 송영길 의원과 만찬 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 청와대 제공

송 의원이 자신과 김 대표 사이의 갈등에 관여하는 것에도 선을 그었다. 정 의원은 “내 문제는 내가 알아서 할 테니 끼어들지 마시라”고 했다.

이어 “앞으로는 듣기에 따라서, 말하기에 따라서 달리 해석될 수 있는 말을 자의적으로 말하지 말라”며 “특히 대통령님과 관계되는 말은 특별히 더 조심하시라. 다언이 병이다”라고 경고했다.

정 의원이 송 의원의 당내 갈등 중재 움직임에 반발한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 17일에도 송 의원이 김 대표와 정 의원의 대타협을 제안하자 페이스북에 “풉”이라고 적으며 “송 의원이 나서면 될 일도 안 된다”고 비판했다.

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