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송미령 농림축산식품부 장관은 25일 서울 영등포구의 한 카페에서 국산 콩기름 제품을 살펴보고 소비 확대 방안을 논의했다.



송 장관은 이날 ㈜네츄르먼트가 개발한 국산 콩기름 제품 전시장을 방문해 유전자변형식품(GMO) 완전표시제 도입 등을 계기로 비유전자변형(Non-GMO) 국산 콩기름 시장을 확대하는 방안을 논의했다.



이 자리에는 선재스님도 참석해 국산 콩의 소비 확대 필요성에 대한 의견을 나눴다.



선재스님은 과거 사찰에서 콩기름을 직접 짜 죽순과 다시마를 튀기고 나물을 볶았던 경험을 소개하며 국산 콩기름을 다시 널리 활용할 필요가 있다고 강조했다.



선재스님은 "소비자들에게는 수입산 콩기름 때문에 콩기름이 올리브유보다 떨어진다는 인식이 강하다"며 "장기적으로는 국민들의 인식을 개선하는 사업이 지속돼야 한다"고 말했다.



송 장관은 국산 콩기름 제품으로 만든 커피와 디저트를 시식하고, 국산 향신료를 활용한 제품 개발과 소비자 홍보 방안 등에 대해서도 이야기를 나눴다.



제품을 선보인 업체 측은 시식 기회가 구매와 재구매로 이어지는 만큼 정부 기관 행사 등에서 소비자가 제품을 경험할 기회를 늘려달라고 요청했다.



송 장관은 "국산 콩이 수입산보다 비싸 소비가 생산 증가를 따라가지 못 하는데, 소비가 증가해야 농가들에 도움이 되고, 우리 농산물도 지킬 수 있다"며 "국민들에게 긍정적인 면을 알리고 소비를 할 수 있도록 하는 게 중요하다"고 화답했다.



이어 "국산 콩의 새로운 활로가 될 콩기름 시장 확대를 위해 적극 힘쓰겠다"며 "업계에서도 소비자가 믿고 선택할 수 있는 우수한 제품을 생산해 국산 콩 소비 촉진과 신시장 확대에 함께 노력해달라"고 당부했다.

<연합>

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