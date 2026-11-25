주민 반대로 장기간 멈춰섰던 경기 하남시 동서울변환소 증설 사업이 재개될 것으로 보인다. 주민대표들이 안전 검증과 공사 절차를 병행하는 협의안에 합의하면서다.

기후에너지환경부 25일 국회에서 열린 ‘동서울변환소 주민협의체 감사의 자리’에 참석해 그간 협의 과정에 참여한 하남시 감일지구 주민대표들에게 감사의 뜻을 전했다. 기후부는 해당 단지 주민투표에 부칠 협의안에 합의한다고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관. 뉴시스

동서울변환소는 경북 울진 등 동해안 발전소에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 500㎸ 초고압직류송전(HVDC) 사업의 핵심 시설로, 동해안에서 수도권까지 약 280㎞에 걸쳐 건설되는 송전망의 종착지 가운데 하나다. 수도권 반도체 산업과 데이터센터 등의 전력 수요 증가에 대응하는 데도 중요한 시설로 여겨진다.

협의안에는 한국전력이 제출한 대체부지 이전 검토자료와 전자파·소음·화재 등 주민 안전·환경영향 자료를 제3의 전문기관이 검증하는 절차가 담겼다. 한전은 검증과 병행해 동서울변환소 공사를 위한 행정절차를 착수한다. 최종 검증에서 중대한 결함이나 위해 요인이 확인되면 한전은 행정절차를 중지하고, 기후부는 필요한 후속조치를 한전에 요청한 뒤 이행여부를 점검하기로 했다.

건물에 전자파 차폐 소재를 적용하고 준공 후에는 주민과 함께 전자파·소음을 점검하는 방안, 감일지구 방향 차폐 수목을 식재하는 방안 등 주민 안전 및 주거환경 보호를 위한 대책도 담겼다. 지역 상생 방안에 대해서는 주민대표와 한전이 별도 협의체를 구성해 구체화하기로 했다.

지난 8월26일 동서울변환소 협의체 발족식 이후 감일지구 주민대표와 기후부, 한국전력, 국회 예결위원장 이광재 의원실은 협의안 마련을 위해 총 17차례 회의를 개최했다. 협의 내용 최종 확정은 12월 초 인근 아파트 19개 단지 주민투표를 통해 결정될 전망이다.

김성환 기후부 장관은 “협의체를 통해 주민 우려사항을 검증할 절차를 함께 마련하고 지역 상생방안을 논의했다는 데 의미가 크다”며 “정부는 주민 안전대책과 주거환경 개선 등 지역 상생방안이 충실히 이행될 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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