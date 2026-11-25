(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. 2026.11.25 nowwego@yna.co.kr

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 소식에 전날 급등했던 주가가 하루 만에 6% 넘게 급락하며 상승분을 모두 반납했다.



투자 수익성 등 AI를 둘러싼 우려가 지속되고 있는 가운데 내후년 메모리 반도체의 공급 과잉 가능성이 제기된 데다 미국 정부가 다시금 관세 카드를 꺼내 들면서 투자 심리가 얼어붙은 탓이다.



25일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 6.16% 내린 4,697.51로 장을 마치며 4,600대까지 내려왔다.



전날 5,000선을 탈환한 지 하루 만에 반납한 것이다.



이 같은 급락에 정규장 개장 직후인 오전 9시 8분께 매도 사이드카가 발동됐다.



올해 들어 유가증권시장에서 발동된 62번째 사이드카이자 33번째 매도 사이드카다.



이에 코스피 시가총액도 3천842조9천473억원으로 4천조원 선을 하회했다.



지수 하락은 코스피 내 시총 합산 비중이 44.85%인 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 각각 9.87%, 11.05% 급락한 영향이다.



'반도체 투 톱'의 급락은 간밤 미국 뉴욕 증시에서 기술주가 큰 폭으로 하락한 데 따른 것으로, 엔비디아는 5.86% 하락했고 AMD(-8.86%)와 마이크론(-11.01%), SK하이닉스 ADR(-9.9%) 등도 내렸다.



기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 1.48% 내렸고 필라델피아 반도체 지수도 7.88% 하락했다.



젠슨 황 CEO의 복귀가 AI 산업에 대한 투심을 일시적으로 개선했지만 데이터센터 등 대규모 인프라 투자의 지속 가능성과 수익성을 둘러싼 근본적인 우려를 해소하지는 못한 것으로 풀이된다.



엔비디아 이사회의 젠슨 황 CEO 관련 조사와 12월 3일 상원 청문회 출석 일정 등도 부담으로 작용했다.



특히 마이크론에 대해 글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 메모리 칩의 공급 과잉 위험을 경고하며 투자 의견을 '중립'으로 내리고 목표주가도 낮추면서 얼어붙은 투심에 찬물을 끼얹었다.



서상영 미래에셋증권 상무는 BNP파리바가 마이크론에 대해 "2028년 대형 클라우드 기업의 설비 투자 계획에 대한 불확실성과 엔비디아 베라 루빈 울트라의 HBM(고대역폭 메모리) 탑재량 감소, PC 및 스마트폰 판매 둔화, 신규 웨이퍼 생산 능력 확대 등을 이유로 목표주가를 1천700달러에서 775달러로 큰 폭으로 하향 조정했다"고 전했다.



여기에 도널드 트럼프 미국 행정부의 추가 관세 부과 움직임도 시장의 불확실성을 키우는 재료다.



미국 무역대표부(USTR)는 조만간 한국을 포함한 16개 경제 주체에 대한 '과잉 생산 관세' 조사 결과를 발표할 것으로 보인다.



트럼프 행정부의 관세 정책이 이미 미국 내 소비재 가격 상승 요인으로 작용해온 가운데 추가 관세 부과로 인플레이션 압력이 커질 경우 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기조가 장기화할 수 있다는 우려가 나온다.



물가 우려에 일각에서는 다음 달 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준 금리를 50%포인트 인상하는 '빅 스텝' 가능성도 언급하고 있다.



아울러 뉴욕 증시가 추수 감사절로 26일 휴장하고 27일에는 오후 1시까지만 열려 거래량이 감소해 주가 변동성이 확대될 것으로 보이는 점도 국내 증시에 부담이다.



증권가는 전날 주가가 큰 폭으로 오르기는 했지만 이를 추세 전환으로 보기보다는 미국의 물가 지수 등 예정된 일정을 확인하면서 대응할 것을 제언했다.



한지영 키움증권 연구원은 "어제(24일) 코스피는 젠슨 황 CEO 복귀 호재에 힘입어 6%대 강세를 보이면서 5,000선을 다시 탈환하기는 했지만 지난주 급락분을 일부 만회한 수준"이라며 "투자 심리 본격 회복과 수급 정상화를 위해서는 AI 순환 금융 논란, 하이퍼 스케일러들의 FCF(잉여현금흐름) 악화, 2028년 이후 메모리 공급 과잉 우려와 같은 불확실성 등의 과제가 해결돼야 한다"고 지적했다.



그는 "기존 악재의 추가 확산 가능성보다 코스피 이익 불신, 밸류에이션 무용 논리 등 극단적이었던 비관론을 얼마나 되돌리면서 급락을 만회해갈 수 있는지가 중요해진 시점"이라고 짚었다.



그러면서 "이번 주 미국 10월 PCE(개인소비지출) 물가, 미국 블랙 프라이데이 소비 결과, 다음 주 한국 11월 수출 등 주요 이벤트를 소화하면서 바닥 확인 작업을 지속할 것이라는 점을 전략에 반영해야 할 것"이라고 말했다.



김석환 미래에셋증권 연구원은 "변동성 장세에서는 조급하게 방향을 예측하기보다 여유를 갖고 대응해야 한다"며 "중장기 성장성과 실적 전망이 유효한 기업은 보유 관점을 유지하되, 투자 전제가 훼손된 자산은 비중을 조정해야 한다"고 말했다.

<연합>

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