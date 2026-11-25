(경주=연합뉴스) 서대연 기자 = 국민의힘 장동혁 대표가 25일 경북 경주시 서천둔치 인근에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 경주 규탄대회'에서 발언하고 있다. 2026.11.25 dwise@yna.co.kr

국민의힘은 25일 조희대 대법원장의 고향인 경주에서 장외집회를 열고 여당의 조작기소 특검법 강행 처리와 조 대법원장 탄핵 추진을 규탄했다.



그러면서 법원에 이재명 대통령 관련 재판을 재개할 것을 재차 촉구했다.



국민의힘은 이날 경주시 성건동 서천둔지에서 '100% 위헌 이재명 탈옥법 경주 규탄대회'를 개최했다.



장동혁 대표는 "조희대 대법원장의 고향이 이곳 경주"라며 "지금까지 대법원이 했던 판결이 다 우리 마음에 드는 것은 아니지만 대법원장까지 탄핵하겠다는 것은 반드시 막아야 한다. 우리가 대법원을 지켜야 한다"고 외쳤다.



이어 "이재명은 감옥 가는 것이 무서워 청와대에 숨어 있는 범죄자이자 대한민국을 송두리째 무너뜨리는 독재자"라며 "범죄자 이재명을 국민이 탄핵하자"라고 목소리를 높였다.



또 "'이재명 탈옥법'을 발의하고 통과시킨 국회의원들, 국무회의에서 의결한 한성숙 국무총리와 국무위원들도 모두 이재명 탈옥의 공범들"이라며 "이 사람들 가슴팍에도 몽땅 죄수 번호표를 붙여 함께 감옥으로 보내야 한다"고 맹공했다.



장 대표 때는 마무리 발언 때는 "맨 앞에 서서 목숨 걸고 싸우라는 명령이 제게 당 대표를 맡겨주신 당원들과 국민들의 뜻이라고 믿는다. 그 명령을 준엄하게 받들겠다"고 언급했다. 친한계 등이 이른바 조작징계 의혹을 이유로 사퇴를 요구하는 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.



신동욱 최고위원도 "이 대통령은 대놓고 이 나라를 친명·친노·친문의 나라로 만들었다. 그 뒤에 '경성공대'(경기도·성남·공소취소파·대장동 변호인)가 있다"면서 "나라를 망치려고 작정한 사람들"이라고 성토했다.



김민수 최고위원은 "내년 봄 이재명 재판 재개하고 조기대선 치를 준비가 되셨느냐"고 말했다.



이날 집회에는 장 대표와 경주를 지역구로 둔 3선 김석기 의원, 신 최고위원, 김장겸·박준태 의원 등이 참석했다. 현장에는 5천명이 모였다고 당 관계자는 밝혔으며, 경찰은 1천800여명 참석으로 잠정 추산했다.



참석자들은 '이재명 셀프면죄 강력규탄', '이재명 탈옥법 저지하자', '380억 혈세특검 이재명 탈옥 프로젝트' 등이 적힌 손팻말을 들고 "이재명을 탄핵하자", "이재명 재판 재개하라" 등 구호를 외쳤다.



국민의힘은 여당의 조작기소 특검법안 강행 처리에 반발해 지난 7일부터 전국을 돌며 장외집회를 열고 있다. 26일에는 용인, 28일 대전, 29일 문경 등을 찾는다.



한편 박충권 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 '경주 집회에 의원들의 참석이 저조한 이유가 무엇이냐'는 물음에 "많은 의원이 예산 국회가 한창 진행되는 중이라 원내 상임위 활동에 집중하고 계신다. 의원 모두에게 공지되고 참여 독려가 이뤄진 행사가 아니다"라고 설명했다.

<연합>

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