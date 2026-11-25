한국산업인력공단은 선박의 품질과 수명을 좌우하는 도장 전문인력의 국내 자격제도를 해외에서도 활용할 수 있도록 국제표준과의 연계를 추진한다고 밝혔다.



25일 공단에 따르면 거친 해양환경으로부터 선체를 보호하기 위해 도료를 균일하고 적정한 두께로 입히는 선박도장은 작업자의 숙련도가 중요하다. 하지만 오랫동안 현장 경험과 도제식 훈련에 의존해 온 조선업계에서는 작업자의 숙련도를 확인할 공통 기준이 필요했다.

가상현실(VR) 기반의 선박도장사 자격검증 시험 중인 한 응시자. 한국산업인력공단 제공

이에 공단은 한국조선해양플랜트협회와 손잡고 현장 직무를 체계화하고 가상현실(VR)을 활용한 평가체계를 마련했다. 그 결과 탄생한 것이 정부인정 기업자격인 선박도장사다.



핵심은 조선 3사가 공동으로 마련한 ‘VR 기반 선박도장 직무능력 검정 표준 프로세스’다. 응시자는 실제 선박도장 작업환경을 구현한 가상현실에서 에어리스 스프레이 도장작업을 수행한다. 작업시간과 도료 사용량, 도막 두께 분포 등이 실시간으로 수치화되며, 작업 결과는 공통 평가지표에 따라 평가된다. 기존에 육안이나 경험에 의존하던 평가를 객관적 데이터로 확인할 수 있고, 부족한 부분은 반복 훈련으로 보완할 수 있다는 점이 특징이다.



선박도장사는 실제 자격검정 운영을 통해 성과를 쌓아가고 있다. 지난 9월 기준 누적 응시자는 677명, 자격취득자는 439명으로 응시자 대비 취득 비율은 약 64.8%다.



선박도장사 자격의 활용 가능성은 국내를 넘어 해외로 확장되고 있다. 경상남도 광역형 비자 시범사업에서는 해외 선박도장 인력의 기량을 확인하는 데 선박도장사 평가 프로세스를 활용하고 삼성중공업은 미국 비거마린그룹과 조선인력 트레이닝센터 구축에 선박도장사 용접·도장 프로그램을 활용할 계획이다.



올해 공단은 공동 운영기관 간 이론평가의 출제기준과 난이도를 통일하기 위한 공동문제은행 구축을 추진하고 있다. 또 스프레이 도장 중심의 VR 평가체계를 블라스팅 표면처리 직무로 확대해 산업현장에서 활용할 수 있는 자격의 범위를 넓혀갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지