효성이 취약계층 지원과 문화예술 후원, 호국보훈을 중심으로 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 국내 소외계층의 생활 안정을 돕는 한편 해외 아동의 교육환경 개선과 장애인의 문화 접근성 확대에도 힘쓰고 있다.



효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 구호 아래 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다. 조현준 효성 회장은 “기업의 성장은 지역사회와 함께할 때 더욱 의미가 있다”며 사회적 약자에 대한 지속적인 지원을 강조해 왔다.

‘2026 효성·푸르메재단과 함께하는 가족여행’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 효성 제공

효성은 2008년부터 임직원이 참여하는 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 진행하고 있다. 올해 2월에는 소아암 환아를 위한 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 2013년부터는 푸르메재단과 협력해 저소득층 장애아동의 재활치료비를 지원하고 가족 여행 프로그램도 운영하고 있다.



해외 아동 지원에도 힘쓰고 있다. 2018년부터 베트남 꽝응아이성의 학교 10여곳에 교육·위생시설을 지원해 아동 1672명의 교육환경을 개선했다. 올해 1월에는 망덴 기숙형 초등학교에 주방과 식당을 완공했다. 사업에는 임직원 기부금에 회사가 같은 금액을 보태는 매칭 그랜트 방식을 활용했다.



문화예술 분야에서는 서울장애예술창작센터를 후원해 장애 예술인의 창작과 전시 활동을 지원하고 있다. 2017년부터 시청각 장애인을 위한 배리어프리 영화 제작도 돕고 있다.



호국보훈 활동도 이어가며 육군 1군단 광개토부대와 자매결연을 하고 장병 복지시설과 독서카페 등을 지원했다. 6·25전쟁과 베트남전쟁 참전 국가유공자의 주거환경을 개선하는 ‘나라사랑 보금자리’ 사업에도 참여하는 중이다. 국립서울현충원 묘역 가꾸기 등 임직원 참여형 봉사활동도 이어가고 있다.

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