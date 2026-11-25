스타벅스 코리아가 독립유공자 후손 대학생 50명에게 총 1억원의 장학금을 전달했다.



스타벅스 코리아는 국가보훈부, 한국사회복지협의회와 함께 선발한 장학생들에게 1인당 200만원씩 지원했다고 25일 밝혔다. 스타벅스는 독립유공자의 희생과 헌신을 기리고 후손들의 안정적인 학업 환경을 지원하기 위해 2015년부터 장학사업을 이어오고 있다. 지난 12년간 지원한 독립유공자 후손은 533명이며 누적 장학금은 약 11억원이다. 장학생 대표로는 김성근 애국지사의 고손녀 김희수 학생과 정서송 애국지사의 증손자 정유찬 학생이 참석했다.

최근 스타벅스 지원센터에서 열린 독립유공자 후손 대학생 장학금 전달식. 스타벅스 코리아 제공

이번 장학금은 스타벅스 커뮤니티 스토어 6호점인 독립문역점에서 고객과 함께 조성한 사회공헌 기금으로 마련됐다. 스타벅스는 2023년 국가보훈부·한국사회복지협의회와 3자 업무협약을 맺고 독립문역점을 커뮤니티 스토어로 전환했다. 이 매장에서는 판매 품목당 300원을 적립해 독립유공자 후손 장학사업을 비롯한 보훈 가족 지원에 사용하고 있다. 올해는 장학금 전달과 함께 역사 체험 프로그램도 마련했다. 장학생들은 전달식 이후 독립문역점을 찾아 사회공헌 기금 조성 과정을 살펴보고, 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관에서 도슨트 투어에 참여해 독립운동의 역사와 선열들의 희생정신을 되새겼다.



스타벅스는 국가유공자 후손의 취업과 주거 안정을 위한 지원도 병행하고 있다. 바리스타 채용 연계 프로그램을 통해 지금까지 국가유공자 후손 8명이 입사했다. 지난해에는 광복 80주년을 기념해 독립문역점의 8월 수익금을 기부하고 국가유공자 후손 15명에게 총 3300만원의 주거비를 지원하기도 했다.



김지영 스타벅스 ESG팀장은 “고객과 함께 조성한 사회공헌 기금이 독립유공자 후손들의 학업과 미래를 응원하는 장학금으로 이어지고 있다”며 “장학금과 취업 지원 등 보훈가족에게 실질적인 도움이 되는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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