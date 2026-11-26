대구시가 ‘제2대구의료원’ 건립 사업을 중장기 과제로 전환하기로 방침을 정하면서 지역 정치권과 시민단체가 반발하고 나섰다. 25일 세계일보 취재를 종합하면 시는 최근 제2대구의료원 건립 사업을 중장기 과제로 분류하기로 가닥을 잡았다. 의료원 신축에 3000억원 이상 예산이 투입되는 데다 건립 이후에도 매년 수백억원의 운영비가 소요되고, 기존 대구의료원 역시 적자 운영을 면치 못하고 있는 점 등을 고려한 결정이다.

시는 신규 건립을 미루는 대신 기존 대구의료원의 진료 환경 개선 등 기능 강화에 주력할 계획이다. 내년 3월까지 병상을 확대 운영하고 인건비와 관리비 절감 등 경영 효율화를 통해 적자 폭을 줄이겠다는 판단이다. 제2대구의료원 건립은 2022년 3월 코로나19 대응과 대구 동북권 의료 격차 해소를 위해 추진됐으나, 같은 해 6월 민선 8기 인수위원회가 기존 의료원 기능 강화를 우선시하며 무산됐다. 이후 추 시장이 지난 6?3 지방선거 공약으로 내걸고 시정계획에도 반영했지민, 또다시 후순위로 밀리게 됐다.

지역 정치권과 시민사회는 시의 이번 방침에 즉각 반발하며 공약 이행을 촉구했다. 정의당은 “응급?필수 의료 공백을 메우기 위한 재정 투입은 낭비가 아닌 공공의 책무”라고 비판했다. 대구참여연대도 “시민사회와 보건의료 전문가, 주민이 참여하는 공론화 기구를 구성해 재추진 과정을 투명하게 공개해야 한다”고 촉구했다.

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