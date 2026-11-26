부산시가 낙동강하구를 ‘대한민국 제1호 국가도시공원’으로 지정하기 위한 국제적 공감대 형성에 나섰다. 세계적인 철새도래지이자 생태적 가치를 지닌 낙동강하구를 국가 차원의 생태·문화·관광 거점으로 육성하기 위해 한·중·일 전문가들과 조성 및 운영 전략을 모색한다.

낙동강하구 국가도시공원 예정지 을숙도. 부산시 제공

25일 부산시에 따르면 이날 오후 부산시의회 대회의실에서 ‘낙동강하구 국가도시공원 조성 국제 심포지엄’을 개최했다.



이번 심포지엄은 중국과 일본의 도시공원 조성·관리 사례를 공유하고 국가도시공원 지정 당위성과 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 해외 초청 전문가들이 을숙도와 아미산전망대 등 지정 예정지를 둘러보고, 낙동강하구의 생태·환경적 가치와 경관적 특성을 살펴봤다.



심포지엄에서는 이동흡 부산시 공원도시과장이 국가도시공원 추진 현황과 비전을 발표하고, 중국 쑤저우대 샤오샹동 교수는 하구습지의 도시공원 조성과 전통 경관 보전 전략을 제시했다. 일본 NPO Birth 사무국 이소와키 모모코 차장은 하구·해안 도시공원의 관리와 지역사회 참여 사례를 소개했다.



이어 김승환 낙동강하구 국가도시공원 범시민추진본부 상임공동대표를 좌장으로 대학 교수와 환경·시민단체 관계자, 시의원 등이 생태 복원과 지속 가능한 관리·운영 방안 등을 놓고 종합토론을 벌였다.



국가도시공원 사업 대상지는 사하구 을숙도 하단부 일원 230만㎡ 규모로, 시유지와 국가지정문화재인 철새도래지를 포함한다. 기수역 자연환경 복원과 회복의 숲 조성, 갯벌 자연화 등이 핵심 사업이며, 향후 소유권 확보와 관련 법률 개정 등을 거쳐 을숙도·맥도공원 등으로 확대할 계획이다.

국가도시공원 조성 구상은 1999년 부산 시민단체의 100만평공원 조성 제안에서 출발했다. 2016년 국가도시공원 제도가 신설된 이후 2024년 9월 낙동강하구 공원 도시관리계획이 결정·고시됐고, 지난해 1월 조성계획 확정과 8월 지정 기준 완화를 위한 법령 개정이 이뤄졌다.



시는 조경·정원박람회 특별전시와 전문가 현장 팸투어, KTX 열차 및 세종정부청사 BRT 정류소 홍보영상 송출 등 전국 단위 홍보도 이어가고 있다. 올 하반기 공모 세부 기준 수립과 중앙도시공원위원회 구성을 거쳐 2027년 상반기 국토교통부에 지정을 신청할 계획이다.



전재수 부산시장은 “낙동강하구는 세계적인 철새도래지이자 천혜의 자연생태 자원을 보유한 지역”이라며 “국가도시공원 지정은 부산의 지속 가능한 공원도시 비전과 국토 균형발전을 실현할 핵심 과제인 만큼 지정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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