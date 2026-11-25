1998년 외환위기 여파로 기업들이 줄도산하던 시절, 한국은 미국과 자동차 협상 양해각서(MOU)를 체결하며 국내 자동차 시장의 문턱을 대폭 낮췄다. 당시 미국은 한국 자동차 시장의 사실상 완전 개방뿐 아니라 한국인에게 자유무역과 경쟁의 이점을 적극 교육하라고 요구했다.



1995년 세계무역기구(WTO) 창설을 주도한 미국과 유럽연합(EU)은 자유무역의 신봉자를 자처하며 세계 각국에 시장 개방을 압박해 왔다.

이현미 산업부 차장

하지만 자유무역을 설파하던 그 시절의 모습은 이제 그 어디에도 없다. 오히려 힘이 강한 나라일수록 더 세게 빗장을 걸어잠그고 막대한 재정을 동원해 자국 기업을 지원하며 ‘보호무역’을 강화하고 있다. 압도적인 가격 경쟁력을 앞세워 세계 시장을 파죽지세로 잠식한 중국의 부상이 세계경제사의 흐름을 바꿔놓은 것이다.



EU는 지난 24일 국가별 하이브리드차 수입 할당량을 발표하며 한국산을 200일간 6만7924대로 제한하겠다고 했다. 중국을 겨냥한 조치였지만 수입국을 차별하지 않는다는 WTO 세이프가드 규정에 따라 한국에도 불똥이 튀었다. 최근 우리나라가 수출 1조달러를 달성하며 축배를 들었던 게 무색하게 느껴질 만큼 최근 국제 무역 환경은 엄혹하다.



한국 정부의 대응을 보면 더 답답해진다. 미국이 중국산 전기차에 부과하는 관세율은 127.5%, EU는 최대 45.3%에 달하지만, 한국의 기본관세율은 고작 8%에 불과하다. 수출로 먹고사는 나라의 숙명일 수도 있지만 통상 마찰을 감수하면서까지 자국 산업을 보호할 수 있는 국력의 차이와도 무관치 않아 보인다.



사실상 손 놓고 있는 사이 한국은 세계 10대 자동차 생산국 중 세 번째로 중국산 전기차가 시장 점유율을 많이 높인 나라가 됐다. 눈여겨볼 부분은 관세를 무기로 삼지 않은 일본이 자국 생산에 파격적인 세제 혜택을 제공하며 중국산의 공세를 막아낸 점이다. 한국 정부의 대응은 어떠한가. 위기감에 휩싸인 자동차 업계 노사가 이례적으로 한목소리를 내며 건의한 전기차 국내생산세액공제를 외면하다 다시 포함하는 쪽으로 틀었지만 조만간 예고된 발표안에 담길 지원 규모가 업계 요구에 못 미칠 것이란 관측이 상당하다. 또 한국 정부의 보조금은 일정 요건을 충족하면 한국산·중국산을 가르지 않고 다 지급한다.



동일한 관세 장벽을 적용받는 EU 내에서도 프랑스는 보조금 지급 기준을 개편해 2년 만에 중국산 전기차 점유율을 18%포인트 끌어내린 반면, 독일은 2.2%포인트 낮추는 데 그쳤다. 정부가 어떤 노력을 기울이느냐에 따라 자국 자동차산업이 맞닥뜨릴 현실이 달라질 수 있음을 보여주는 대목이다. 일각에선 글로벌 경쟁력을 갖춘 대기업을 왜 정부가 나서서 보호해야 하느냐고 반문할 수 있다. 자동차산업은 154만명의 일자리를 직간접적으로 책임지는 한국 경제의 버팀목이다. 완성차 생산이 줄면 수많은 중소 부품업체의 일감이 사라지고 지역경제까지 막대한 타격을 입는다. 수십년에 걸쳐 구축한 산업 생태계는 한번 무너지면 복원하기도 어렵다.



더구나 자동차는 더 이상 단순히 달리는 기계가 아니다. 인공지능(AI)과 자율주행, 로보틱스 등 미래 기술이 집약되는 첨단산업이다. 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 통해 보여주고 있는 혁신도 탄탄한 제조업 기반 위에서 가능했다. 미래 산업의 주도권을 확보하기도 전에 토대가 흔들릴 경우 지금껏 일궈온 성과뿐 아니라 앞으로 더 큰 부가가치를 창출할 성장 기회를 잃게 된다. 기업에는 나라와 미래를 위한 과감한 투자를 요구하는 정부가 정작 우리 산업의 미래와 경쟁력 제고를 위해 얼마나 과감한 결단을 내리고 있는지 묻고 싶다.

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