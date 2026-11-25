‘배움에는 끝이 없다’라는 말이 있다. 한국에서 오랫동안 생활하며 지켜본 한국인의 모습 가운데 가장 인상 깊었던 것 중 하나는 나이가 들어서도 배움을 멈추지 않는 것이다.



나는 20년 넘게 한국인에게 중국어를 가르쳐 왔다. 지금도 생생하게 기억나는 장면이 있다. 2002년 여름, 한국 학생들을 대상으로 한 중국어 여름 캠프에서 처음 수업을 맡았다. 당시 수강생 가운데는 60대 이상의 수강생이 두 명 있었다. 젊은 학생들과 함께 공부하면서도 수업에 진지하게 참여하고, 하나라도 더 배우려는 그들의 열정은 내게 깊은 인상을 남겼다. 그때는 미처 알지 못했지만, 그것은 한국인이 평생학습을 얼마나 소중하게 여기는지를 실감하게 하는 첫 경험이었다. 그 후에도 여러 해 동안 한국인들이 은퇴한 뒤 중국으로 유학을 떠나는 모습을 종종 보았다.

정전휘 한국방송통신대학교 중어중문학과 객원교수

현재 내가 강의하고 있는 한국방송통신대학교 중국어학과에서도 퇴직 후 공부를 시작한 학생들이 상당히 많다. 정확히는 알 수 없지만 적어도 내가 보기에는 전체 학생의 80% 이상이 은퇴했거나 새로운 인생을 시작한 중장년층이다. 이들은 젊은 학생들에 비해 발음이 다소 서툴거나 단어를 외우는 속도가 느린 건 사실이다. 하지만 한자를 많이 알고 있어 글씨를 반듯하고 정성스럽게 쓴다. 무엇보다 수업 시간에 적극적으로 질문하고 대답하고 서로의 의견을 나누는 모습이 무척 인상적이다.



중국에는 ‘지식이 운명을 바꾼다’는 말이 있다. 많은 젊은이가 좋은 대학에 진학하고 더 나은 미래를 준비하기 위해 공부에 매진한다. 그러나 내가 만난 한국의 중장년 학습자들에게 공부는 조금 다른 의미가 있는 것 같다. 젊은 시절 이루지 못했던 꿈을 이제라도 실현하기 위해, 중국 여행을 할 때 현지인들과 의사소통하기 위해, 또는 농담 삼아 치매를 예방하기 위해 중국어를 배운다는 사람도 있었다. 이들에게 공부는 더 나은 직장이나 사회적 성공을 위한 수단이라기보다 삶을 더욱 풍요롭게 만드는 즐거움이자 새로운 도전이었다. 마치 ‘배우고 때로 익히면 또한 즐겁지 아니한가’라는 공자의 말씀처럼 말이다.



한국인들의 배움에 대한 열정은 학교에만 머물지 않는다. 일상생활에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 대표적인 예가 탁구다. 한국에서는 나이가 지긋한 어르신들도 주민센터나 체육관, 탁구 동호회 등에서 강습을 받으며 실력을 키우는 모습을 자주 볼 수 있다. 단순히 건강을 위해 운동하는 데 그치지 않고, 새로운 기술을 익히고 더 잘하기 위해 꾸준히 연습하는 것이다. 반면 중국의 탁구 클럽에서는 주로 어린이나 청소년들이 훈련을 받는 경우가 많고, 성인이나 노년층이 정기적으로 강습을 받는 모습은 상대적으로 드물다. 물론 이는 나의 경험에 의한 판단이지만, 한국에서 나이와 관계없이 새로운 것을 배우고 자신의 실력을 향상시키려는 문화를 느끼기에는 충분했다.



돌이켜보면, 한국에서 만난 많은 어르신들에게 배움은 단순히 지식을 쌓는 일이 아닌 것 같다. 은퇴 후에도 삶의 활력을 유지하고, 새로운 사람들과 교류하며, 자신을 끊임없이 발전시키는 하나의 삶의 방식이다. 나이가 들었다고 해서 배움의 기회가 끝나는 것이 아니다. 오히려 인생의 새로운 단계에서 자신이 하고 싶었던 일을 시작하고, 어제보다 조금 더 나은 오늘을 만들어 가는 것이다. 인생에서 가장 좋은 모습은 마침내 모든 것을 내려놓고 멈추는 것이 아니라, 나이가 얼마가 되든 여전히 앞으로 나아가려는 마음을 잃지 않는 것이 아닐까. 배움에는 정년이 없다. 한국에서 만난 평생 학습자들의 모습은 그 사실을 다시금 일깨워 준다.

정전휘 한국방송통신대학교 중어중문학과 객원교수

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