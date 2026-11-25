콩은 두부와 된장, 간장, 콩나물 등 전통식품의 원료이자 양질의 단백질 공급원으로 우리 민족의 건강한 식문화를 지탱해 온 대표적인 식량작물이다.



최근에는 단백질에 대한 관심이 운동이나 체중 관리를 넘어 일상적인 식생활 전반으로 확산되고 있다. 콩도 전통식품의 원료를 넘어 음료와 간편식, 대체식품 등에서 식물성 단백질 원료로 활용 범위를 넓혀가고 있다. 세계 단백질 음료 시장은 2025년 약 21억달러에서 2034년 약 46억달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.

김병석 국립식량과학원장

특히 국산 검정콩은 주목할 만한 원료다. 콩의 단백질 함량은 약 40%로 병아리콩이나 렌틸콩보다 높은 수준이다. 검정콩은 여기에 검은 종피의 안토시아닌 등 항산화 성분이 더해져 차별화된 식품 소재로 활용할 여지가 크다. 다만 좋은 원료라도 맛있고 먹기 편하지 않으면 꾸준한 선택을 받기 어렵다. 동시에 식품기업이 요구하는 품질과 물량을 안정적으로 공급할 기반도 갖춰야 한다.



재래종 서리태는 소비자 선호가 높아도 생산성이 낮고 기계수확이 쉽지 않아 생산 확대에 한계가 있었다. 그간 국립식량과학원은 검정콩의 생산성과 기능성을 높이기 위한 품종 개발에 힘써 왔다. 그 결과 개발한 검정콩 ‘청자5호’와 ‘소만’은 농업인들에게 큰 호응을 받으며 보급 면적이 확대되고 있다. ‘청자5호’는 높은 수량성과 기계수확 적응성을 갖춰 안정적인 원료 생산에 유리하고, ‘소만’은 폴리페놀 등 항산화 성분이 풍부해 기능성 식품 소재로 활용할 가능성이 크다.



이제는 품종의 장점을 소비자가 원하는 제품으로 연결할 차례다. 국산 검정콩은 이미 두유와 낫토, 선식, 제과류 등에 활용되고 있다. 여기서 더 나아가 음료의 편의성, 간편식의 활용도, 스낵의 맛과 식감처럼 소비자가 제품별로 기대하는 품질을 과학화하는 것이 중요하다. 또한 K푸드의 인지도가 높아지는 지금은 해외시장에 도전할 좋은 기회다. 다만 검정콩에 익숙하지 않은 외국 소비자도 즐길 수 있도록 현지의 입맛과 생활방식을 살펴야 하며, 몸에 좋다는 설명을 넘어 소비자가 선택할 대체 불가능한 가치를 제품에 담아야 한다.



시장 확대의 의미는 그 성과가 우리 농업으로 이어질 때 더 커진다. 해외에서 제품이 주목받더라도 국산 원료 사용으로 연결되지 않으면 국내 생산 기반에 미치는 효과는 제한적이다. 기업의 수요와 농가의 재배 계획을 연계해 필요한 품질의 원료를 안정적으로 공급해야 한다. 그래야 기업은 국산 검정콩을 지속해서 사용하고 농가는 판로의 불확실성을 줄일 수 있다.



연구의 역할도 품종 개발에서 끝나지 않는다. 현장의 생산성과 기업이 요구하는 가공 적성을 살피고, 품종별 특성이 제품에서 어떻게 구현되는지 확인해야 한다. 국립식량과학원은 현장과 산업계의 요구를 반영해 국산 콩의 생산성과 품질, 기능성을 높이고 개발 품종의 산업적 활용을 뒷받침할 것이다.



오랜 세월 우리 식탁을 지켜 온 검정콩의 가치를 이제는 더 넓은 시장에서 펼쳐갈 때다. 좋은 품종과 세심한 제품 개발, 생산자와 기업의 협력이 그 바탕이다.



국산 검정콩이 K푸드와 함께 세계인의 식탁에서도 선택받으며 우리 농업의 새로운 기회를 넓혀가기를 기대한다.

김병석 국립식량과학원장

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