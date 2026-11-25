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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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파고다 강남 1타토익 RC김나래
입력 :
2026-11-25 18:17
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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 법무장관 출신 국정원장
역대 국가정보원 수장(중앙정보부·국가안전기획부 포함)은 이종석 현 원장까지 38명이다. 이들의 출신은 군 21명, 법조인 7명, 외무·행정관료 4명, 국정원 2명, 정치인 2명, 학계 2명으로 분류할 수 있다. 박정희 시절부터 김대중 시절까지 풍미한 군에 이어 법조 출신이 도드라진다. 법조 7명은 신직수·배명인 전 법무장관, 서동권 전 검찰총장, 신건 전
[데스크의눈] 수능이 없어져야 교육이 바로 선다
세무사 시험에서 인공지능(AI)의 도움을 받았다는 ‘세무냥이’의 자백 이후 한국 사회가 살풍경의 연속이다. 재난문자 알림과 1억원 신고 포상금까지 동원된 2027학년도 대학수학능력시험일, 법학적성시험(LEET) 만점자는 ‘AI 커닝’ 의혹을 뒤로한 채 스스로 목숨을 끊었다. 정부가 모든 국가시험 부정행위 조사 및 엄단 방침을 밝히면서 응시생들은 잠재적 범죄
[김상미의감성엽서] 하루살이
갑자기 기온이 뚝 떨어졌다. 가을이 가고 있다는 증거다. 그래도 아직은 여기저기 가을이 남아 있어 색색으로 물든 단풍잎들은 아름답고, 떨어져 쌓인 낙엽들의 때깔은 한없이 처연하면서도 다정하다. 마치 구르몽의 시구를 빌려 “시몬, 나뭇잎 져버린 숲으로 가자./ 낙엽은 이끼와 돌과 오솔길을 덮고 있다.// 시몬, 너는 좋으냐, 낙엽 밟는 소리가.”라고 유혹하는
[오늘의시선] 162조 미래대응기금, 중요한 것은 통제다
820조9000억원의 내년도 정부 예산안보다 더 눈길을 끄는 숫자가 있다. 162조3000억원, 정부가 추진하는 미래대응기금의 규모다. 내년에 45조4000억원을 사업에 쓰고 12조5000억원은 국채 발행을 줄이는 데 쓴다. 나머지 104조4000억원은 세수 부족이나 새 재정 수요에 대비해 쌓아둔다. 반도체 호황으로 늘어날 세수를 청년과 성장동력, 지방과
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