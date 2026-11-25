이마트가 전통시장과 손잡고 진행하는 상생 라이브커머스가 전통시장의 새로운 판로 개척 모델로 주목받고 있다.



라이브커머스는 실시간 방송(Live)과 전자상거래(Commerce)를 결합한 판매 방식으로, 상품을 직접 소개하고 소비자와 실시간 소통하며 구매까지 연결하는 서비스다.

이마트가 경북 안동 용상시장에서 진행한 상생 라이브커머스 방송 현장에 지역 대표 상품이 진열돼 있다. 이마트 제공

이마트는 지난 10월30일부터 11월1일까지 사흘간 안동지역 전통시장 3곳과 라이브커머스 방송을 진행했다. 용상시장, 안동신시장, 안동구시장이 참여했으며 네이버 쇼핑라이브의 전통시장 특화채널인 ‘삼시먹끼’를 통해 각 시장의 대표 상품을 소개했다.



방송에서는 용상시장의 안동식혜와 돼지구이, 닭갈비를 비롯해 안동신시장의 안동간고등어와 한우국밥, 안동구시장의 안동찜닭과 찐빵, 만두 등 지역 특색을 담은 상품을 선보였다. 누적 시청자는 13만5000명에 달했다. 소비자들은 지역 대표 먹거리를 10% 이상 저렴하게 구매하고 사은품과 무료 배송 혜택도 누릴 수 있었다.



이마트가 2023년 대구지역 3개 시장과 처음 진행한 라이브커머스에는 약 1만명이 접속했다. 이후 2024년 부산 4개 시장 6만4000명, 지난해 전주 3개 시장 11만8000명, 올해 안동 3개 시장 13만5000명으로 꾸준히 늘었다. 2년 만에 접속자 수가 111% 증가한 것이다.



이마트는 방송 채널 연결은 물론 제작비와 사은품 등 마케팅 비용, 배송비도 지원한다. 상인들이 온라인 홍보 전문가들과 상품을 소개하고 판매하는 경험을 쌓도록 돕는다. 일회성 판매에 그치지 않고 상인들의 온라인 시장 진출 기반을 마련해 전통시장의 경쟁력을 높이는 게 사업의 핵심이다.



강지용 이마트 CSR팀장은 “지역의 개성 있고 우수한 상품들이 더 많은 고객에게 알려질 수 있도록 상생 라이브커머스를 진행하고 있다”며 “앞으로도 보다 많은 전통시장과 협력해 전국 시장에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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