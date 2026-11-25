hy가 반세기 동안 축적한 프로바이오틱스 연구 역량을 바탕으로 반려동물 주사료 시장 공략에 나섰다. 2020년 반려동물 전문 브랜드 ‘잇츠온 펫쿠르트’를 선보인 이후 펫밀크와 영양 간식, 보조사료로 제품군을 넓혀온 데 이어 자체 개발 첫 반려견 주사료 ‘펫쿠르트 건강하개 프로젝트 왈 RX’를 출시했다.



왈 RX의 핵심은 일반 사료 알갱이와 동결건조 프로바이오틱스 큐브를 함께 담은 ‘이중제형’이다. 반려견이 매일 식사하면서 프로바이오틱스를 생균 상태로 섭취하도록 설계했다. 신선한 닭고기를 주재료로 사용하고 합성보존제와 감미료 등 불필요한 첨가물을 배제했으며 400g 단위로 소분 포장했다.

hy가 내놓은 반려견 주사료 ‘펫쿠르트 건강하개 프로젝트 왈 RX’. hy 제공

제품은 ‘장&면역 인텐시브’, ‘관절 솔루션’, ‘하이포알러제닉 솔루션’ 등 3종이다. 각각 장 건강 특허 유산균 복합물 ‘MPRO3’, 근력 감소 개선에 도움을 줄 수 있는 특허 균주 ‘HY7715’, 피부 건강 특허 균주 ‘HY7714’와 반려동물 전용 유산균 ‘hyPET’을 적용했다. 3종 모두에 대표 특허 유산균 ‘HY7017’과 ‘HP7’도 추가했다. 왈 RX 출시로 펫쿠르트 전체 제품은 23종으로 늘었다.



펫쿠르트 실적도 성장세다. 연간 매출은 2024년 9억3000만원에서 지난해 10억4000만원으로 증가했고 올해 10월 누적 매출은 14억3000만원으로 지난해 연간 실적을 37.5% 넘어섰다. 누적 판매량도 올해 10월 기준 64만2000개를 기록해 지난해 연간 판매량보다 48.6% 늘었다.



hy는 반려동물 전문 플랫폼 ‘큐토펫’도 운영한다. 반려동물 사진을 활용한 AI 건강 점검과 분변 키트 기반 마이크로바이옴 분석 등을 통해 제품 판매와 건강관리 서비스를 연계하고 있다. 국내 펫푸드 시장도 2020년 약 10억6480만달러에서 최근 17억8300만달러로 5년 새 67.4% 성장했다.

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