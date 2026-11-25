50여년간 철강산업을 일궈온 포스코는 철을 소재로 한 문화·예술 공간을 잇달아 조성하며 지역사회와의 동반성장에 나서고 있다. 포스코는 유연한 조형성과 안정성을 지닌 철의 물성을 살려 랜드마크를 건립하고, 지방자치단체는 부지 제공과 운영을 맡는 민관 협업 모델을 통해 산업도시를 관광객이 찾는 문화도시로 탈바꿈시켰다는 평가다.



25일 포스코에 따르면 경북 포항 포스코역사관 일대에 조성된 복합문화공간 ‘Park1538’은 2021년 3월 공개됐다. 사람을 포용하는 공간을 뜻하는 ‘Park’와 철의 용융점인 1538도를 결합한 이 공간의 이름에는 철이 새로운 무언가로 태어나기 직전의 순간과 포스코인의 땀과 열정이라는 의미가 담겼다. 포스코는 기존 역사관 부지를 홍보관과 수변공원, 명예의 전당 등을 갖춘 공간으로 재단장해 시민들에게 다양한 문화 콘텐츠를 제공하고 있다.

전남 광양 ‘파노라마 워크’ 야경. 포스코 제공

같은 해 11월에는 포항의 대표 랜드마크가 된 체험형 조형물 ‘스페이스 워크’를 완공해 포항시에 기부했다. 높이 25m, 총길이 333m 규모로 포항제철소와 영일만을 한눈에 조망할 수 있는 스페이스 워크는 기획 단계부터 지자체·전문가·시민위원회와 소통하며 지역 의견을 반영했다. 그 결과 2023년 대한민국 공간문화대상 대통령상을 수상했고, 올해에는 누적 관람객 400만명을 돌파했다.



포항에서 검증된 민관 협업 모델은 전남 광양으로 확장됐다. 포스코는 지난해 4월 금호대교 인근 수변에 홍보관·교육관·포스코미술관 광양을 갖춘 ‘Park1538 광양’을 개관했다. 광양(光陽)이라는 지명에서 착안해 빛의 물결을 형상화한 이 건축물은 포스코의 프리미엄 강재 포스맥(PosMAC)을 적용해 실용성과 곡선미를 구현했다. 지난 7월 국제 디자인 공모전 ‘A 디자인 어워드’ 건축 부문 최고 등급인 플래티넘상을 받기도 했다.



포스코는 지난달 8일 광양시와 협력해 구봉산 정상에 또 하나의 체험형 조형물 ‘파노라마 워크’를 공개했다. 과거 봉수대가 있던 구봉산의 역사적 의미를 불꽃 형상으로 재해석해 광양을 찾는 사람을 환영하는 의미를 담았다. 총 트랙 길이 365m, 폭 13~21m, 높이 27m 규모의 비정형 철 조형물로, 관람객은 일곱 번 회전하는 구조를 따라 걸으며 광양만과 주변 산세의 사계절 풍경을 감상할 수 있다. 2022년 광양시와 체결한 명소화 협약을 바탕으로 시민위원회와 온라인 설문 등 지역사회 의견을 설계에 적극 반영했으며, 개관을 기념해 28일까지 포스코미술관 광양에서 연계 전시도 연다.



포스코의 문화 나눔은 수도권에서도 이어진다. 서울 포스코센터 로비에 비디오아트의 창시자인 백남준 작가와 그의 예술적 동반자인 구보타 시게코의 미디어아트 ‘철이철철’을 상시 전시한다. 무료 개방하는 지하 1층 포스코미술관에선 신진 화가 전시회 등 다양한 예술 작품과 프로그램을 선보이며 시민들에게 일상 속 문화 체험을 제공한다.



포스코그룹 관계자는 “그룹의 사업 터전인 지역에서 시민들이 더욱 쉽게 문화·예술을 접할 수 있는 기회를 제공하고, 나아가 문화·관광 인프라 조성 및 명소화를 통해 지역사회 발전을 위해 지속 힘써나갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지