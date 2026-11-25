(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. 2026.11.25 nowwego@yna.co.kr

미국 증시에서 AI 기술주가 하락한 영향에 25일 국내 증시에서도 반도체주가 급락했다.



한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 이날 삼성전자는 전장 대비 9.87% 하락한 17만700원에, SK하이닉스는 11.05% 내린 103만원에 각각 정규장 거래를 마쳤다.



삼성전자는 장 중 10.24% 하락한 17만원까지, SK하이닉스는 11.31% 내린 102만7천원까지 주가가 내려가기도 했다.



종가 기준 삼성전자는 지난 3월 31일(16만7천원), SK하이닉스는 4월 10일(102만7천원) 이후 최저치다.



주가 급락에 삼성전자의 시가총액은 997조9천598억원으로 1천조원 아래로 내려왔다.



다만 우선주인 삼성전자우의 시총 108조1천596억원을 포함하면 1천106조1천194억원이다.



외국인 투자자는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 1조80억원, SK하이닉스는 각각 5천596억원 순매도했다.



두 종목이 코스피 내에서 차지하는 시총 비중도 44.85%로 45% 선 아래로 내려왔다.



'반도체 투 톱'이 급락하면서 관련주도 하락했다.



SK스퀘어(-11.19%), 삼성전자우(-10.19%), 삼성생명(-10.93%), 삼성물산(-8.29%) 등도 큰 폭으로 내렸다.



주성엔지니어링[036930](-11.42%), 리노공업(-5.67%), 이오테크닉스(-8.89%), 원익IPS(-10.89%) 등 코스닥 시장 내 반도체 소부장(소재·부품·장비)주도 약세를 보였다.



이는 간밤 미국 뉴욕 증시에서 AI 기술주 중심의 하락세가 나타난 영향으로 풀이된다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀가 AI 산업에 대한 투자 심리를 일시적으로 개선했지만, 데이터센터 등 대규모 인프라 투자의 지속 가능성과 수익성을 둘러싼 근본적인 우려를 해소하지는 못한 것으로 풀이된다.



여기에 도널드 트럼프 미국 행정부의 추가 관세 부과 가능성도 투심에 부담을 줬다.



이에 엔비디아(-5.86%) 등 주요 반도체주가 하락했고 나스닥 종합 지수(-1.48%)와 필라델피아 반도체 지수(-7.88%)도 밀렸다.



김석환 미래에셋증권 연구원은 "젠슨 황 CEO 복귀라는 단일 이벤트가 시장의 불안을 잠시 누그러뜨렸을 뿐 AI 산업의 투자 수익성과 자금 조달에 대한 우려는 여전히 남아 있다"고 말했다.

<연합>

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