브리지스톤골프 용품 수입·유통 업체인 석교상사가 골프를 매개로 25년째 이어온 사회공헌 활동에서 역대 최대 모금액을 기록했다.



석교상사는 지난 16일 경기 양평 더스타휴CC에서 개최한 ‘제19회 사랑나눔 골프대회’에서 총 3억4254만원을 모금했다고 밝혔다. 2002년 임직원들의 자발적인 모금 활동으로 시작된 사랑나눔의 누적 모금액은 약 27억2000만원에 달한다. 코로나19로 대회 개최가 어려웠던 시기에도 바자회 등을 통해 기부 활동을 이어왔다.

석교상사 ‘제19회 사랑나눔 골프대회’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 석교상사 제공

올해 대회에는 총 35개 팀, 140명이 참가했다. 브리지스톤 소속 프로골퍼들은 재능기부의 일환으로 참가자들과 함께 라운드를 하고 모금에도 동참했다. 메디힐 권오섭 회장이 1억원, 골프존이 3000만원, 박현경 프로의 팬클럽 ‘큐티풀 현경’이 2000만원을 기부하는 등 기업과 단체의 후원도 이어졌다.



사랑나눔 골프대회의 특징은 참가비를 비롯한 모금액 전액을 기부한다는 점이다. 석교상사는 그린피와 카트비 등 대회 운영에 필요한 비용을 모두 부담하고 임직원들이 직접 행사 기획부터 현장 운영까지 맡는다.



기부금이 실질적으로 소외계층에 쓰일 수 있도록 후원기관 선정에도 공을 들이고 있다. 지난해 모금액 2억5551만원은 무료 의료기관인 성가복지병원과 요셉의원에 전달돼 경제적 어려움을 겪는 환자들의 약값으로 사용됐다. 석교상사 임직원들은 매달 후원기관을 찾아 봉사활동에도 참여하고 있다.



사랑나눔 골프대회는 다른 기관의 사회공헌 활동에도 영향을 미치고 있다. 사랑의열매 경기사회복지공동모금회는 이 대회를 참고한 별도의 자선 골프대회를 개최하고 있으며 올해 행사 운영과 기부에도 동참했다.

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