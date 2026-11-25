LG에너지솔루션은 임직원 봉사활동과 재능기부, 소외계층 물품 나눔 등 지역사회 맞춤형 사회공헌 활동을 통해 이웃과 함께 성장하는 기업 문화를 창출해 나가고 있다.



LG에너지솔루션은 지난 8월 밀알복지재단과 함께 전남 광양에 친환경 태양광 가로등을 설치하는 기부사업을 진행했다. 지방자치단체에 LG에너지솔루션의 배터리를 지원한 것은 전국 최초다. 독자 배터리를 탑재한 태양광 가로등은 별도의 전력 연결 없이 낮 동안 태양광으로 생산한 전력을 배터리에 저장해 야간 조명에 사용한다. 흐린 날이나 악천후에도 안정적인 조도를 유지하고, 시민들의 야간 보행 안전을 확보하는 동시에 전력 절감과 온실가스 감축 효과를 누릴 수 있다.

LG에너지솔루션 직원들이 버스승강장에 LED 조명을 설치하는 모습. LG에너지솔루션 제공

지역 곳곳에서 생활 밀착형 봉사도 이어가고 있다. LG에너지솔루션 봉사단은 올해 충북 청주 청원구 일대 버스 승강장 50곳에 태양광 발광다이오드(LED) 조명을 설치했다. 지난해 흥덕구 50곳에 이어 누적 100호째 ‘반딧불이 승강장’을 조성하며 주민들의 안전한 귀갓길을 지원했다.



대전 기술연구원 임직원들은 지난 4월 중고 장난감을 기부받아 세척하고 수리한 뒤 어린이날을 맞아 지역 취약계층 아동에게 전달했다. 또 지난 5월 어버이날에는 지역 홀몸 어르신 200여명에게 재료 손질부터 조리, 배식까지 임직원들이 직접 준비한 점심을 대접하며 온정을 나눴다.



LG에너지솔루션은 사내 봉사체험단 ‘함솔이(함께, 엔솔)’를 5년째 운영하며 무료급식소 봉사와 묘역 정화 등도 이어가고 있다. 키오스크형 기부 플랫폼 ‘엔솔 터치’는 지원이 필요한 다양한 사연의 취약계층을 소개하고 임직원들이 편하고 간단한 방법으로 기부에 참여할 수 있도록 기획됐다. 자발적으로 봉사활동에 참여하는 경우 유급휴가를 부여하는 ‘봉사활동 공가제도’도 시행 중이다.

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