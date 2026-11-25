롯데백화점은 고객 접점에서 감정노동을 수행하는 임직원들의 정서 회복과 사기 진작을 위한 마음 돌봄 프로그램을 운영했다. 고객 상담과 응대 과정에서 쌓인 스트레스를 해소하고 재충전할 기회를 제공한다는 취지다.



롯데백화점은 지난 17∼18일 강원 속초 롯데리조트에서 ‘리조이스 앤 레스트(RE:JOICE & REST)’ 프로그램을 진행했다. 백화점과 아웃렛의 고객 상담실, 우수고객 라운지 등에서 근무하는 임직원 30명이 참여했다. 이번 프로그램은 롯데백화점의 대표 사회공헌 활동인 ‘리조이스’ 캠페인 10주년을 기념해 마련됐다. 임직원들이 업무에서 벗어나 휴식을 취하고 심리적 안정을 찾을 수 있도록 전문 상담과 체험 행사를 결합했다.

롯데백화점 ‘리조이스 앤 레스트’ 프로그램 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 롯데백화점 제공

첫날에는 베스트셀러 ‘자존감 수업’의 저자인 윤홍균 정신건강의학과 전문의가 ‘오늘도 잘 버텨낸 나에게’를 주제로 강연했다. 이어 리조이스 심리상담소 소속 전문 상담사와 함께 소규모 그룹 상담을 진행했다. 참가자들은 현장에서 겪는 어려움을 공유하고 스트레스 관리법을 익혔다. 둘째 날에는 동해를 배경으로 한 아침 요가와 속초 해수욕장 일대 트레킹, 쓰레기를 주우며 걷는 플로깅 등 야외 활동을 진행했다. 롯데백화점은 2017년 시작한 리조이스 캠페인을 통해 임직원과 고객의 마음 건강을 위한 활동을 이어오고 있다. 이번 프로그램을 계기로 내년에는 고객을 대상으로 한 심리 치유 프로그램도 확대할 계획이다.



이성현 롯데백화점 커뮤니케이션 부문장은 “고객 최접점에서 최선을 다하는 임직원들이 일상의 감정노동에서 벗어나 자신을 돌아보고 재충전할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 임직원과 고객 모두의 마음 건강을 돌보는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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