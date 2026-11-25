롯데GRS가 외식 프랜차이즈 회사 사업 역량을 활용해 농촌 경제 활성화를 위한 상생 활동을 확대하고 있다.



25일 롯데GRS에 따르면 회사는 최근 농림축산식품부, 한국농어촌공사와 함께 전국 27개 농촌체험휴양마을과 인접한 롯데리아 매장 25곳을 연계한 농촌 관광 활성화 캠페인 ‘전국 떼닝왕 선발전’을 진행했다. 떼닝은 농촌에서 즐기는 태닝을 표현한 말로, 떼닝왕 선발전은 기존의 국산 농산물 소비 촉진을 넘어 도시 소비자의 발길을 농촌으로 이끌자는 취지에서 진행한 행사다. 롯데리아 매장과 연결된 농촌체험휴양마을을 찾아 포토존에서 인증 사진을 찍은 고객을 대상으로 추첨을 통해 각종 선물을 증정했다.

떼닝왕 선발전 참가자가 아산 외암마을을 배경으로 찍은 인증사진. 롯데GRS 제공

행사 기간 참가자들의 총 이동거리는 7656㎞로 한반도를 약 8차례 종단한 거리에 달했다. 특히 연계 마을의 40% 이상이 인구감소지역 및 인구감소관심지역에 해당해 전국 매장 인프라를 활용한 농촌 방문 수요 창출의 가능성을 확인했다.



롯데GRS는 농촌 활성화뿐 아니라 농가의 자립 기반 마련을 위한 ‘청년농부 선순환 프로젝트’도 진행하고 있다. 청년농부에게 모종과 농업용품, 재배 멘토링 등을 제공하고 생산 농산물을 자사 브랜드 신제품의 원재료로 활용하는 캠페인이다.



롯데GRS 관계자는 “기업이 가진 사업 역량을 사회적 책임 활동에 활용하는 것이 지속가능한 상생의 출발점”이라며 “앞으로도 국산 농산물 소비 확대와 청년농부 육성, 농촌 관광 활성화 등 롯데GRS만의 강점을 살린 활동으로 농촌 경제에 실질적인 활력을 더해 나갈 것”이라고 전했다.



한편 롯데GRS는 오랜 기간 이어온 국산 농산물 소비 확대 노력을 지속해 왔다. 롯데리아는 2010년부터 양상추 약 6만t, 토마토 약 2만t, 양파 약 7000t을 사용했으며, 엔제리너스 역시 국내산 제철 과일 약 1000t을 제품에 활용하며 농가의 안정적인 판로 확보에 기여해 오고 있다.

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