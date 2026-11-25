LG는 지난 7일부터 이틀간 복합문화센터 그라운드 220에서 결혼을 앞둔 예비부부 100쌍을 초청해 무료 컨설팅 프로그램인 ‘스마일 클래스’를 열었다. 스마일 클래스는 LG가 세상에 긍정 에너지를 전파하고 미소를 확산하자는 취지로 추진 중인 ‘스마일 프로젝트’의 일환이다. 이번 행사는 결혼이라는 새로운 시작을 앞둔 예비부부들이 느끼는 막연한 부담과 두려움을 미소로 극복할 수 있도록 기획됐다.



25일 LG에 따르면 스마일 클래스는 예비부부들에게 꼭 필요한 시간을 선물하기 위해 수차례의 고객조사를 거쳐 프로그램을 구성했다. 실제 도움을 주기 위해 각 분야 전문가도 초빙했다. LG가 이틀간 초빙한 각 분야 전문 컨설턴트 수는 30여명에 달한다.

LG의 예비부부를 위한 ‘스마일 클래스’ 참가자들이 인테리어 상담을 받고 있다. LG 제공

예비부부들은 ‘우리의 대화방식 찾기’, 가사 역할 분담을 미리 해보는 ‘미리 맞춰보는 신혼생활’, ‘우리집 인테리어 컨설팅’, ‘우리집 재무설계’ 등 4개의 프로그램을 40분씩 체험했다. 특히 ‘우리집 재무설계’ 프로그램에서는 참가자들이 자산 불리기, 대출을 비롯한 신혼부부 대상 지원제도 등 현실적인 고민을 재무 컨설턴트에게 털어놓으며 40분의 시간을 꽉 채워 자문을 구했다.



LG는 4개의 프로그램을 완료한 예비부부들에게 이날의 컨설팅 내용을 요약한 ‘신혼 리포트’도 제공했다. 우리집 인테리어 컨설팅과 우리집 재무설계 내용은 AI 시스템을 활용해 컨설턴트와의 대화 내용을 요약하고 보기 쉽게 정리해 리포트 안에 넣었다.



스마일 클래스에 참가한 한 예비부부는 “결혼을 준비하며 꼭 필요한 프로그램을 한번에 경험해볼 수 있어 좋았다”며 “다른 곳에서는 경험해볼 수 없는 뜻 깊은 시간이었다”고 소감을 남겼다.



LG는 사회라는 낯선 환경으로 첫발을 내딛는 청년들을 위한 스마일 클래스도 열었다.



지난 1일 마곡에 있는 인공지능교육센터 LG디스커버리랩에서는 다양한 회사에서 모인 신입사원들이 사내 소통의 난관을 보드게임으로 풀어보는 ‘슬기로운 신입생활’, 최신 생성형 AI 도구로 실무 에이전트를 직접 구축해보는 ‘AI 신입 마스터’ 등 실무에 즉시 쓰이는 프로그램들을 체험했다.



명사들의 현실적인 통찰도 울림을 줬다는 평가를 받았다. 커리어 액셀러레이터 김나이 작가는 ‘나를 위한 회사 사용법’을 통해 조직 안에서 주도성을 잃지 않는 법을 조언했고, 과학 커뮤니케이터 궤도는 ‘AI 시대, 인간의 질문’을 주제로 마이크를 잡았다.



LG의 한 관계자는 “설렘과 걱정을 동시에 안고 결혼과 사회로 첫발을 떼는 이들이 미소 지을 수 있도록 응원의 메시지를 전하고 싶었다”며 “앞으로도 우리 사회 곳곳에서 인생의 새로운 출발선에 선 이들이 미소로 내일을 맞이할 수 있도록 의미 있는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.



LG는 처음으로 진행한 이번 스마일 클래스의 참가자 후기 등을 적극 청취해 향후 참가 대상 및 규모 확대 등을 검토할 계획이다.



한편 LG는 지난 9월 말부터 10월 18일까지 일상 속 미소를 포착한 사진 공모전 ‘스마일 모먼트’를 진행했다. 올 연말 서울 광화문광장에 설치된 대형 옥외전광판 6개를 통해 우수 당선작을 동시 송출해 광화문과 세종대로 일대를 오가는 시민들에게 미소를 전할 예정이다.

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