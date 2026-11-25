인천 남동구가 내부 사회관계망서비스(SNS) 채널 특성과 주 이용자를 고려한 매체별 차별화된 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.

인천 남동구가 ‘제12회 올해의 SNS’에서 페이스북 부문 종합대상과 블로그 기초지자체·자치구 부문 최우수상을 동시에 수상했다.

남동구는 최근 ‘제12회 올해의 SNS’에서 페이스북 부문 종합대상과 블로그 기초지자체·자치구 부문 최우수상을 동시 수상했다고 25일 밝혔다. 구는 ‘제16회 2026 대한민국 SNS 대상’ 기초지자체·자치구 부문에서 3년 연속 최우수상을 받은 데 이어 이번의 쾌거를 이뤘다.

구의 페이스북은 구민 관심이 큰 소식과 생활 밀착형 정보를 중심으로 친근한 소통을 이어갔다. 지역의 여러 명소를 하나의 주제로 엮어 새로운 관점에서 소개한 ‘남동 관광 시리즈’는 관내 매력을 흥미롭게 전달하며 좋은 반응을 이끌었다.

블로그의 경우 구정 주요 정책과 사업 소식은 물론이고 일상에 필요한 행정업무를 자세하고 쉽게 알리며 구민들의 접근성을 높인 점이 인정됐다. 구는 2011년 페이스북 개설을 시작으로 블로그와 인스타그램 등 다채로운 SNS 운영으로 구민과의 온라인 소통 기반을 넓혔다.

현재 페이스북 팔로어 3만1500여명, 블로그 월간 방문자 5만2000여명 등을 확보했다. 이병래 남동구청장은 “향후에도 변화하는 디지털 환경에 발맞춰 창의적이며 유익한 정보 제공으로 구민 목소리에 귀 기울이는 행정을 펼치겠다”고 말했다.

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