아모레퍼시픽이 공정거래 자율준수 체계를 강화하고 준법경영 문화 확산에 나선다. 공정거래 관련 법규 위반 위험을 사전에 차단하고 공정하고 투명한 업무 환경을 조성하기 위해서다.



25일 아모레퍼시픽에 따르면 김승환 대표이사와 김진봉 자율준수관리자, 공정거래 관련 업무 담당 임원들은 지난 16일 서울 용산구 본사에서 열린 ‘공정거래 자율준수(CP) 강화 선포식’에 참석했다.

아모레퍼시픽 임직원들이 ‘공정거래 자율준수(CP) 강화 선포식’에서 기념촬영을 하고 있다. 아모레퍼시픽 제공

CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 운영하는 내부 준법관리 체계다. 아모레퍼시픽은 이를 기반으로 임직원 교육과 위험성 평가, 사전 업무 협의, 내부 점검, 자율준수편람 개정 등을 진행해 왔다.



최근 온·오프라인 유통채널이 다변화하고 거래 형태가 복잡해지면서 화장품 업계에선 공정거래 관련 위험을 사전에 관리하는 역량이 중요해지고 있다. 공정거래 법규 위반은 금전적 손실뿐 아니라 협력업체와의 신뢰, 기업의 브랜드 가치에도 영향을 미칠 수 있다. 이번 선포식은 준법경영을 담당 부서 차원의 관리 업무에서 경영진과 임직원 모두의 실천 과제로 확대한다는 데 의미가 있다.



참석자들은 이날 공정거래위원회의 규제 동향과 주요 유통 경로별 유의사항 등에 대한 교육을 받았다. 공정거래 관련 법규 준수와 사전 협의 및 교육 참여 등 일상적인 업무에서 준법경영을 실천할 것도 다짐했다. 아모레퍼시픽은 향후 임직원 대상 공정거래 교육과 법규 위반 예방 활동을 확대하고 내부 준법관리 체계를 고도화할 방침이다.



김 대표는 “공정거래 자율준수 프로그램은 규제 대응만을 위한 제도가 아니라 법과 원칙을 스스로 지키고 위험을 사전에 예방해 회사와 구성원을 함께 보호하는 준법경영 체계”라며 “경영진부터 공정거래 자율준수를 중요한 원칙으로 삼고 모든 구성원이 공정하고 투명하게 일하는 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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