현대자동차그룹이 자동차와 로봇 등 본업의 기술력을 활용해 소방관의 안전과 건강을 지키는 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 위험한 화재 현장에 소방관을 대신해 투입되는 무인소방로봇 개발부터 부상 소방관의 재활 치료, 재난 현장에서의 휴식 지원까지 사업 영역을 넓혀가고 있다.



25일 현대차그룹에 따르면 전날 서울 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2026 시슐랭 스타 어워즈 시상식’에서 현대차그룹은 소방관 지원 활동의 공로를 인정받아 ‘시슐랭 스타 10선’ 기업에 선정됐다. 이날 행사에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 김정관 산업통상부 장관, 류진 한국경제인협회 회장 등이 참석했다.

김정관 산업통상부 장관, 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 류진 한국경제인협회 회장(왼쪽부터)이 지난 24일 ‘2026 시슐랭 스타 어워즈 시상식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

올해 처음 마련된 시슐랭 스타는 기업의 우수 사회공헌 활동을 발굴하고 관련 문화를 확산하기 위한 포상 제도다. 기업의 사회적 책임(CSR)과 세계적인 레스토랑 평가 지표인 미슐랭을 결합한 명칭으로, 한경협이 주관하고 산업부와 보건복지부가 후원한다. 온·오프라인 국민 투표와 전문 조사기관 투표 결과 등을 종합해 수상 기업을 선정한다.



현대차그룹의 소방관 지원 사업은 단순한 물품이나 성금 기부를 넘어 그룹이 보유한 기술과 연구개발 역량을 재난 현장의 문제 해결에 활용한다는 점에서 의미가 있다는 평가를 받았다. 소방청과 공동 개발한 무인소방로봇이 대표적 사례로 꼽힌다. 이 로봇은 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’를 기반으로 방수포와 자체 분무 시스템, 시야 개선 카메라, 원격 제어기 등을 탑재했다. 고열과 짙은 연기, 유독가스 등으로 소방관의 접근이 어려운 화재 현장에 먼저 투입돼 원격으로 화재 진압과 수색을 수행한다.



현대차그룹은 올해 2월 소방청에 대형 화재나 구조물 붕괴 위험이 있는 현장에서 초동 진압과 구조대원의 진입 여부를 판단하는 데 활용하는 무인소방로봇 4대도 기증했다. 2024년에는 전기차 배터리 팩 내부에 직접 물을 분사할 수 있는 관통형 화재 진압 장비 ‘EV 드릴 랜스’를 개발해 250대를 소방청에 전달했다.



재난 현장에서 소방관의 체력 소진을 줄이고 휴식을 돕기 위한 지원도 이어가고 있다. 2023년부터 전국 소방본부에 소방관 회복지원차 총 10대를 기증했고, 2024년 6월에는 제주에 회복지원 수소전기버스를 전달했다. 올해 8월 충북 음성군에 있는 국내 최초 소방관 전문 의료기관인 국립소방병원에 ST1 기반 구급차 2대와 재활 로봇 3기, 심폐재활 운동검사 장비, 고압 산소치료기, 정신건강 치료기기 등을 기증하기도 했다. ST1 기반 구급차는 기존 구급차보다 응급처치 공간이 넓고 중환자실에 준하는 의료기기를 탑재해 환자 이송 중에도 치료가 가능하다.



소방관의 헌신과 이들이 처한 근무 환경을 알리기 위한 활동도 병행하고 있다. 현대차그룹은 소방의 날(11월9일)을 맞아 소방청, 국립소방병원과 함께 제작한 다큐멘터리 ‘리부트 Re:boot’를 지난 10일 공개했다. 배우 지진희가 내레이션에 참여한 이번 영상에는 부상당한 현직·퇴직 소방관의 치료와 재활 과정과 이들을 곁에서 돕는 의료진과 가족의 일상이 담겼다.



이밖에도 소방공무원의 화재 진압과 인명구조 역량을 높이기 위한 교육·훈련용 차량도 지원해 왔다. 현대차 정몽구 재단은 2012년부터 순직·공상 소방공무원 자녀를 대상으로 장학사업을 운영하고 있다.



성 사장은 “이번 선정은 국민의 안전을 위해 늘 헌신하는 소방관 분들의 노고에 많은 국민들께서 깊이 공감해주신 결과”라며 “앞으로도 우리 사회의 공익을 위해 헌신하는 분들이 보다 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 지원하는 방안을 지속적으로 고민하고 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

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