대중소기업농어업협력재단은 정보통신기술(ICT) 전문 중소기업 안세기술과 인천국제공항공사의 ‘제방빙 기술 협력’을 제1차 ‘윈윈 아너스’ 우수사례로 선정했다. 윈윈 아너스는 대기업·공공기관이 협력 중소기업과 함께한 상생협력 활동 가운데 우수사례를 발굴·포상하는 제도다.



25일 대중소농어업협력재단에 따르면 안세기술과 인천국제공항공사는 세계 최초의 ‘스마트 제방빙 관리시스템’을 공동 개발했다. 제방빙은 겨울철 항공기 표면에 쌓인 눈과 얼음을 제거하고 다시 얼지 않도록 하는 작업으로 안전한 항공기 운항을 위해 반드시 필요하다. 그러나 작업 상황을 주로 인력과 무전기에 의존해 관리하면서 항공기 대기시간이 길어지고, 작업 전반을 체계적으로 통제하기 어려운 문제가 있었다.

윈윈아너스 기념패 수여식. 대중소기업농어업협력재단 제공

인천국제공항공사는 안세기술과 손잡고 문제 해결에 나섰다. 회사는 실제 항공기가 운항하는 계류장을 테스트베드로 제공하고 기술개발비 52억7000만원을 투자했다. 또 전문인력으로 전담팀을 구성해 공항 운영에 필요한 기술과 노하우까지 공유했다. 개발 이후에는 56억원 규모의 제품을 직접 구매해 초기 판로 확보를 도왔다.



안세기술도 전문인력 9명과 자체 개발비를 투입해 공항 환경에 최적화된 시스템 개발을 추진했다. 기존 제방빙 운영체계와 항공기의 특성을 분석하고, 항공기 감지와 작업 위치 자동 유도, 작업 진행 상황 관리 기능을 하나의 시스템으로 통합했다. 이후 현장 실증을 거치며 기술을 고도화하면서 기존의 인력과 무전기 중심 제방빙 작업을 디지털 기반의 운영체계로 전환했다.



업계에선 스마트 제방빙 시스템 국산화 개발에 따라 처리용량이 시간당 24대에서 58대로 증가하고, 이륙시간 지연도 감소할 것으로 기대하고 있다. 국산 시스템 적용에 따라 연간 약 144억원의 외화 반출을 줄이고 2027년도 개발 제품을 추가 구매함으로써 항공산업 경기에 활력을 불어넣을 것으로 예상된다.



대중소농어업협력재단 관계자는 “이번 협력의 의미는 공공기관이 단순한 구매자를 넘어 기술개발의 동반자로 나섰다는 데 있다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지