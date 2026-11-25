아침저녁으로 찬바람이 불고 연말 업무와 외근·모임이 늘면서 간편하게 휴대할 수 있는 건강기능식품에 대한 관심도 높아지고 있다. 정관장 ‘에브리타임’은 필요한 만큼 가방에 넣어 다니며 한 포씩 꺼내 먹을 수 있는 액상 스틱형 홍삼 제품이다.



2012년 출시된 에브리타임은 6년근 홍삼농축액을 바탕으로 만들었다. 누적 매출은 2조원을 기록했으며 해외 22개국에 700만개 이상 수출됐다. 대표 제품인 오리지널·소프트·리미티드는 한 포에 10㎖가 담겨 있다.

6년근 홍삼농축액을 바탕으로 만든 액상 스틱형 홍삼제품 ‘에브리타임’ 제품군. 한국인삼공사 제공

‘에브리타임 오리지널’은 홍삼농축액에 정제수만 더해 홍삼 본연의 맛을 살렸다. 병에 든 농축액을 따로 덜거나 물에 타는 과정 없이 포장을 뜯어 바로 섭취할 수 있다. ‘에브리타임 소프트’는 벌꿀과 감초추출물, 프로폴리스 등을 더해 홍삼의 쌉싸름한 맛을 상대적으로 부드럽게 구현했다.



‘에브리타임 리미티드’는 홍삼 몸통 부위인 홍삼근을 사용하고 원료삼 배합에 홍삼 등급 중 하나인 ‘지삼’을 20% 넣었다. 과일 맛을 더한 ‘에브리타임 플레이버’는 한라봉과 배, 세븐베리 등 세 가지 맛으로 구성됐다.



오리지널·소프트·리미티드·플레이버는 성인 기준 하루 한 번 한 포를 섭취하는 건강기능식품으로 면역력 증진과 피로 개선 등에 도움을 줄 수 있다.



정관장이 최근 전국 20~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 ‘한국인의 에너지 관리 실태 조사’에서는 응답자의 81.2%가 최근 한 달간 주 1회 이상 에너지 부족을 느꼈다고 답했다. 앞으로 선호하는 관리 방식을 묻는 질문에는 83.3%가 식품이나 건강기능식품 등을 통한 꾸준한 관리를 선택했다. 한 포씩 개별 포장돼 이른 출근이나 출장 때 필요한 수량만 챙길 수 있고 사무실 서랍 등에 두고 섭취하기도 쉽다. 정관장은 원료 배합과 맛을 달리해 홍삼 본연의 맛부터 부드러운 맛, 과일 풍미까지 소비자 선택 폭을 넓혔다.

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