기부 넘어 기술·인력 나눔… 지속가능한 미래 꿈꾼다

기업의 사회적 책임을 실천하는 방식이 한층 다양해지고 있다. 성금과 물품을 전달하는 전통적인 기부에서 나아가 기업이 보유한 기술력과 전문 인력, 사업 인프라를 활용해 사회문제 해결에 직접 나서는 추세다. 취약계층의 자립 기반 마련부터 지역경제 활성화, 사회안전망 강화, 문화예술 생태계 육성까지 지원의 폭도 넓어지고 있다. 일회성 지원이 아니라 수혜자의 실질적인 필요를 파악해 장기적인 변화를 이끌어내는 데 주력하고 있다. 임직원의 자발적인 나눔과 봉사를 기업 문화로 정착시키고 공정하고 투명한 거래 질서를 확립하는 등 경영 활동 전반에서 사회적 가치를 실현하려는 움직임도 활발하다. 기업의 지속가능한 성장을 이루기 위해선 사회 구성원과의 동반성장이 필수적이라는 인식이 변화의 원동력이 되고 있다.

삼성이 자립준비청년의 경제적 자립을 지원하는 ‘삼성희망디딤돌’ 사업을 강화한다. 주거 안정을 지원하던 기존 사업에서 한 걸음 더 나아가 청년들이 기술과 기능 역량을 쌓아 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지원을 늘렸다.

삼성희망디딤돌사업 출범식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성전자 제공

25일 삼성전자에 따르면 회사는 임직원 기부금 250억원을 토대로 2015년부터 자립준비청년들의 주거 안정을 지원하는 ‘삼성희망디딤돌센터’를 운영하고 있다. 2019년에는 회사 지원금 250억원을 추가로 투입해 사업 지역을 확대했다. 현재 부산과 대구, 강원 등 전국 13개 지역에 16개 센터를 운영 중이다. 지역별 희망디딤돌센터에서는 자립준비청년들을 위한 주거공간을 제공하는 것은 물론, 자립에 필요한 다양한 교육도 실시하고 있다.



2023년부터는 지원 규모를 늘린 ‘삼성희망디딤돌 2.0’을 시작했다. 자립준비청년들이 기술·기능 역량을 쌓도록 지원하는 프로그램이다. 보호시설에서 퇴소한 자립준비청년이라면 누구나 신청할 수 있다.



삼성은 자체 조사 결과를 토대로 사업을 확장했다. 회사가 2022년 전국 희망디딤돌 10개 센터에 거주 중인 자립준비청년과 센터 관계자 200여명을 대상으로 설문조사 및 인터뷰를 실시한 결과, 청년들의 경제적 자립을 위해서는 취업 및 커리어 설계 교육이 가장 필요하다는 의견이 많았다.



조사결과를 기반으로 만들어진 삼성희망디딤돌 2.0은 삼성의 교육 인프라와 전문 인력 양성 노하우를 바탕으로 자립준비청년들에게 최적의 교육 환경을 제공한다. 교육과정은 △전자 IT 제조 △선박제조 △제과제빵 △온라인광고 홍보 실무자 △중장비 운전기능사 △애견 미용사 △소프트웨어(SW) 개발자 △공조냉동 기술자 총 8개를 운영한다. 자립준비청년들은 본인이 종사하고 싶은 직무 분야를 신청해 교육을 받을 수 있다. 교육과정에 참여하는 청년들이 온전히 교육에만 집중할 수 있도록 △삼성전자 기흥캠퍼스 기숙사(경기 용인) △삼성중공업 기술연수원(경남 거제) 등을 개방해 숙소와 식사도 제공한다. 또한 교육 종료 후 협력사 채용 박람회와 전문가 진로 특강, 전문 취업 컨설턴트의 1:1 맞춤 상담 등 다양한 취업 지원 프로그램까지 지원한다.



그 효과로 지난 3년간 만 34세 미만의 자립준비청년 241명이 직무교육 과정에 참여한 가운데 수료자 173명 중 90명(52.0%)이 원하는 회사에 성공적으로 취업했다.



삼성은 자립준비청년들의 심리·정서 지원을 위한 다양한 프로그램도 운영 중이다. 2022년부터 시작한 ‘디딤돌가족’ 캠페인은 삼성전자 임직원이 자립준비청년을 대상으로 멘토링을 제공하는 프로그램이다. 참여 임직원 봉사자 100%가 코칭 상담, 상담사 자격증 등 전문가 자격을 갖추고 있다. 처음 삼성전자 임직원 30명으로 시작한 디딤돌가족은 올해 삼성 전 관계사 임직원까지 참여 대상이 확대돼, 현재 총 270쌍의 디딤돌가족이 멘토링으로 인연을 이어가고 있다. 2025년까지 누적 멘토링은 총 1613회로 한 쌍당 평균 9.3회의 멘토링이 진행됐으며, 자립준비청년의 95.4%가 만족한다고 응답했다. 이외에도 러닝 동호회와 예술문화 체험같이 자립준비청년이 일상 속 성공 경험을 쌓을 수 있는 프로그램도 운영 중이다.



삼성희망디딤돌 사업 자문 위원인 김성경 전 한국성서대학교 사회복지학과 교수는 “희망디딤돌 사업은 자립준비청년의 보호 단계부터, 보호종료 단계, 청년으로 자립하는 과정을 모두 지원하는 획기적인 사업이다”라고 강조했다.

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