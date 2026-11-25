삼성물산 패션부문의 클래식 캐주얼 브랜드 빈폴은 연말을 맞아 100년 역사의 스코틀랜드 니트 명가 ‘할리 오브 스코틀랜드’와 손잡고 ‘홀리데이 시즌 니트 컬렉션’을 선보였다.



할리 오브 스코틀랜드는 1929년 설립돼 3대째 정통 셰틀랜드 니트웨어의 명맥을 이어오고 있는 헤리티지 브랜드다. 이음새 없이 옷 한 벌을 통째로 짜내는 홀가먼트 공법을 적용해 편안한 실루엣과 품격을 구현하는 것이 특징이다. 빈폴이 지향하는 세월이 흘러도 변치 않는 가치 및 장인정신과 깊이 맞닿아 있다.

빈폴 X 할리 오브 스코틀랜드 협업 컬렉션 화보. 삼성물산 패션부문 제공

이번 협업은 일시적 유행보다 본질적 완성도를 중시하는 소비자 수요를 반영해 기획됐다. 빈폴은 오랜 시간 신뢰받아 온 고유의 클래식 감성에 스코틀랜드의 장인정신을 결합해 선물 가치를 높였다. 특히 우수한 품질과 희소성을 중시하는 2030 세대의 ‘웰메이드’ 소비 성향을 겨냥해 정통 니트 아이템에 빈폴만의 단독 컬러를 출시하며 젊은 고객층까지 폭넓게 공략한다.



이번 홀리데이 시즌 니트 컬렉션은 할리 오브 스코틀랜드의 시그니처 패턴에 빈폴의 아이덴티티 컬러를 더한 특별한 협업 상품 등으로 구성됐다. 눈꽃과 침엽수 등 대자연을 형상화한 ‘노르딕 풀오버·카디건’과 기하학적 무늬가 돋보이는 ‘페어아일 카디건·오픈 베스트’가 대표적이다.



여기에 표면을 의도적으로 긁어 포근한 질감을 살린 ‘소프트 풀오버’ 등을 더해 연말 선물에 걸맞게 완성도를 높였다. 특히 이번 컬렉션은 100% 천연 울 소재가 주는 탁월한 보온성과 유연한 착용감이 어우러져 소중한 사람을 위한 특별한 선물로서의 의미를 더했다. 해당 컬렉션은 전국 빈폴 주요 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매된다.



빈폴 관계자는 “변치 않는 헤리티지는 빈폴의 굳건한 본질로, 이를 100년에 달하는 스코틀랜드 장인정신과 결합해 품격 있고 소장 가치 높은 연말 선물로 제안했다”면서 “빈폴은 이번 협업을 발판 삼아 세대를 초월해 공감할 수 있는 웰메이드 가치를 지속 전하며, 국내 패션 시장을 이끄는 리딩 브랜드로서의 역할을 다하겠다”라고 말했다.

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