SK브로드밴드가 한국 부산과 싱가포르를 잇는 해저케이블에 양자보안 국제 시험망을 구축한다. 양자컴퓨터 고도화에 따른 국제 통신망의 보안 위협에 선제적으로 대응하고 국내 양자보안 기업의 해외 진출을 지원하기 위해서다.



SK브로드밴드는 아시아 지역을 연결하는 해저케이블 SJC2(Southeast Asia-Japan Cable 2)의 부산∼싱가포르 구간에서 양자보안 기술 실증을 추진한다고 최근 밝혔다. 앞서 SK브로드밴드는 지난달 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 ‘개방형 양자 테스트베드 고도화·확산’ 사업자로 선정됐다. 개방형 양자 테스트베드는 기업과 연구기관이 자체적으로 확보하기 어려운 양자암호통신 시험망과 고가의 측정 장비를 공동으로 활용해 기술과 제품의 성능을 검증하는 실증 공간이다.

SK브로드밴드가 지난 18일 개통한 아시아 7개국 연결 국제 해저케이블 SJC2 노선도. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드는 싱가포르와 폴란드, 불가리아 등의 양자 테스트베드와 연계해 국내 및 해외 현지 구간에는 양자키분배(QKD)를, 부산∼싱가포르 장거리 국제 구간에는 양자내성암호(PQC)를 적용할 계획이다.



두 기술을 결합해 암호화된 정보를 미리 수집해 뒀다가 양자컴퓨터가 고도화되면 이를 해독하는 ‘선 수집, 후 해독’ 위협에 대비한다는 구상이다. 국산 양자보안 기술과 장비가 해외 통신망에서도 안정적으로 작동하는지 검증할 방침이다.



SK브로드밴드는 최근 NIA, 양자컴퓨팅 기업 아이온큐(IonQ)와 함께 싱가포르를 방문해 해저케이블의 양자보안 장비 설치 여건과 현지 통신사 싱텔과의 연결 방식을 점검했다. 싱가포르 정보통신미디어개발청(IMDA) 등과 국제 시험망 구축 및 양자 암호키 연동 방식, 내년 테스트베드 개소를 위한 역할 분담과 추진 일정도 협의했다. NIA는 앞서 2023년 싱가포르 정보통신미디어개발청과 양자 기술협력에 관한 업무협약을 체결한 바 있다.



성진수 SK브로드밴드 네트워크센터장은 “이번 싱가포르와 협력하는 해외 양자보안 실증 사업을 통해 국가 간 양자보안망 시스템 구축은 물론, 국내 우수 양자보안 기업들이 해외로 나갈 활로를 개척할 것”이라고 강조했다. 김영희 NIA 양자기술활용센터장은 “이번 협력으로 아시아 최초로 국가 간 양자보안망 연동과 실증을 넘어 상용서비스, 양자 산업화 촉진에 기여하겠다”고 밝혔다.

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