현대제철이 내화성과 내진성을 동시에 갖춘 건축구조용 H형강에 대해 국내 최초로 KS인증을 획득하며, 고성능 건축용 강재 분야에서의 기술력과 품질관리 역량을 입증했다.



현대제철은 최근 KS D3866(건축구조용 열간 압연 형강)규격에 따른 내화·내진H형강 SHN355FR의 KS인증을 취득했다고 밝혔다. 이로써 현대제철 인천공장은 개정된 KS D 3866규격에 따라 내화·내진 H형강 KS인증을 획득한 국내 최초 사업장이 됐다.

현대제철 H형강 제품. 현대제철 제공

최근 건축물의 고층화·대형화가 가속화되면서 화재와 지진에 동시에 대응할 수 있는 복합 재난 대응 기술의 중요성이 높아지고 있다. 이에 현대제철은 축적된 내진 강재 기술을 바탕으로 내화 성능까지 확보한 내화·내진강재 개발에 주력해 왔다.



이번 SHN355FR의 KS인증은 내화성과 내진성을 동시에 요구하는 건축구조용 강재에 대해 제품 성능은 물론 제조 및 품질관리 체계의 우수성을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.



현대제철은 내화·내진강재가 건축물에 적용될 경우 화재와 지진에 대한 안전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 내화피복재 사용량 절감과 시공 공정 간소화를 통해 공사 기간을 단축하는 등 시공 효율성도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.



현대제철은 이번 KS인증을 통해 확보한 제조 및 품질관리 기술을 바탕으로 내화·내진건축구조용 강재 분야의 연구개발을 지속해 나갈 계획이다. 향후 강재의 강도 수준과 두께 범위를 단계적으로 확대하는 등 기술 고도화를 추진하는 한편, 성능과 경제성을 동시에 확보할 수 있는 제조기술 개발에도 주력할 예정이다.



현대제철 관계자는 “앞으로도 지속적인 연구개발과 품질 고도화를 통해 내화·내진건축구조용 강재 분야의 기술 수준을 높이고, 보다 안전한 건축 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

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