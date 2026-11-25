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"제가 요즘 주목하는 종목은 야자수반도체입니다."



푸른 바다와 야자수를 배경으로 이찬진 금융감독원장과 똑 닮은 인물이 하와이안 셔츠를 걸친 채 이같은 '투자정보'를 흘린다.



하지만 곧이어 '진짜' 이찬진 원장이 등장해 "저는 그런 말을 한 적이 없다. 그건 제가 아니라 인공지능(AI)"이라고 해명한다.



금융감독원은 이같이 유명인이 AI 쇼츠에 등장해 투자를 권유하는 가짜 영상 등 AI를 활용한 금융사기에 유의하라고 당부하는 차원에서 이같은 영상을 만들어 25일 게시했다.



이달 23∼27일 '2026 세계투자자주간'으로 정하고 개인투자자의 AI 금융사기 대응역량 강화를 위해 진행한 캠페인 일환이다.



세계투자자주간은 증권권역 최고 권위 국제기구인 국제증권감독기구(IOSCO)가 2017년부터 매년 주관하는 글로벌 캠페인이다.



올해 행사는 투자자 회복탄력성, AI의 이해, 금융사기 예방 강화 등 3가지 주제로 열렸다.



최근 IOSCO는 AI와 소셜미디어(SNS) 등을 활용해 빠르게 확산하는 개인투자자 대상 금융사기의 위험성을 경고하며 AI로 생성된 가짜 정보·홈페이지, 문서 위조, 딥페이크·딥보이스 등이 아닌지 유의하라고 당부했다.



금감원은 올해 캠페인중 지난 23일부터 이날까지 AI를 이용한 투자사기나 가짜뉴스 등을 직접 체험하고 비판적으로 구별해보는 AI 금융사기 예방 체험관을 운영했다.



딥페이크, 딥보이스 등 AI 기반 금융사기의 위험성을 널리 알리고자 기획·제작한 AI 쇼츠 영상 시리즈를 금융감독원 SNS 계정에 게시했다.



이찬진 금융감독원장이 직접 AI 쇼츠 영상에 등장해 유명인이 투자를 권유하는 가짜 영상이나 음성에 유의할 것을 당부했다.



장 폴 세르베 IOSCO 의장(벨기에 금융서비스·시장청 청장)은 금감원의 캠페인 동참을 기념해 발신한 메시지에서 "그 어느 때보다도 다양한 정보와 디지털 도구, 투자기회에 접근할 수 있으나 그만큼 투자자들의 신중한 판단이 중요하다"고 강조했다.

<연합>

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