현대모비스가 미래 모빌리티 시장 주도권 확보를 위해 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있다. 자동차 산업이 전동화와 자율주행, 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 빠르게 전환하는 가운데 기술 경쟁력을 높이기 위한 선제적 투자다.



25일 현대모비스에 따르면 회사의 2025년 연구개발비는 1조8765억원으로 2조원에 육박했다. 국내외 연구개발 인력도 7831명으로 늘었다. 국내 마북·의왕·강남 연구소를 중심으로 북미와 유럽, 중국, 인도 등에 글로벌 연구거점을 운영하고, 충남 서산과 스웨덴·중국·뉴질랜드 시험장을 활용해 연구개발부터 실차 검증까지 이어지는 체계를 구축했다.

최근 용인 기술연구소에서 열린 ‘2026 현대모비스 R&D 테크데이’에 전시된 로보틱스 핵심부품존. 현대모비스 제공

SDV 시대를 겨냥한 소프트웨어 역량 강화도 추진 중이다. 플랫폼 기반 개발 체계와 글로벌 표준 프로세스를 구축하고 전동화·전장·샤시안전 분야의 핵심 기술 내재화에 집중하고 있다.



최근 용인 기술연구소에서 열린 ‘2026 R&D 테크데이’에서는 전동화·SDV·로보틱스 분야 차세대 기술 60여종과 미래 수주 경쟁력을 위한 ‘히어로 제품’ 10종을 공개했다. 파우치형·각형·원통형 배터리셀을 모두 적용할 수 있는 차세대 하이브리드 배터리시스템, 원거리·근거리 센서 정보를 통합하는 자율주행·주차 통합제어기, 역방향 탑승객 보호 에어백 등이 대표적이다.



특허 확보도 이어지고 있다. 최근 3년간 약 7300건을 출원했으며 친환경·미래기술 관련 특허가 44%를 차지했다. 2025년 누적 특허 보유 건수는 1만356건이다. 미국 실리콘밸리의 오픈이노베이션 거점 MVSV를 통해 자율주행·AI·로보틱스·커넥티비티·전동화 스타트업에도 최근 7년간 약 1970억원을 투자했다. 현대모비스는 대규모 R&D 투자와 글로벌 연구망을 기반으로 미래 모빌리티 기술 기업으로의 전환을 가속화할 계획이다. 현대차그룹 스타트업 육성 프로그램 ‘제로원 컴퍼니 빌더’에도 참여해 임직원 아이디어 등 사업화를 지원하고 있다.

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