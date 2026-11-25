미주 한인 사회의 독립운동을 기록한 ‘신한민보’와 광복 직후 발간된 ‘자유신문’의 창간호가 복원됐다.



국립중앙도서관은 1909년 2월10일자 신한민보 창간호와 1945년 10월5일자 자유신문 창간호 등 고신문을 복원했다고 25일 밝혔다.

‘신한민보’ 창간호가 복원된 모습. 국립중앙도서관 제공

신한민보는 1909년 미국 샌프란시스코에서 한인 독립운동 단체인 국민회의 기관지로 창간됐다. 한글 지면과 함께 영문판 ‘더 뉴 코리아(The New Korea)’를 발행했으며 미주 한인 사회의 독립운동과 광복 이후의 기록 등을 담고 있다.



이번에 복원된 신한민보는 독립유공자 양주은 선생 부부가 수십년간 수집한 신문을 직접 제본해 1966년 국립중앙도서관에 기증한 것이다. 책 앞장에는 신문을 오려내거나 훼손하지 말아 달라는 손글씨 당부가 남아 있다. 기증 자료 9권 가운데 귀중본으로 지정된 8권이 복원됐다.



국립중앙도서관은 광복 직후 국민들의 기대와 일상을 담은 자유신문 4권과 광주민보 등도 복원했다. 산성화가 진행되거나 훼손된 지면은 물에 푼 섬유로 종이의 결손 부위를 채우는 ‘리프캐스팅(Leafcasting)’ 기법으로 보강했다. 국립중앙도서관이 2012년부터 지금까지 복원한 고신문은 총 142권(2만3747장)에 달한다.

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