25일 오후 2시20분쯤 경기 안산시 단원구 초지동 화랑유원지 일대 ‘4·16 생명안전공원’ 조성 공사 현장에서 오수관 매설 작업을 하던 50대 남성 근로자 A씨가 토사에 매몰되는 사고가 발생했다.

매몰 사고. 연합 일러스트

“사람이 흙에 갇혔다”는 현장 관계자의 신고를 받고 출동한 소방당국은 장비 9대와 인력 30여명을 투입해 긴급 구조 작업을 벌였다. A씨는 신고 접수 21분 만인 오후 2시41분쯤 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌다.

사고는 오수관 매설을 위해 파놓은 1~2m 높이의 토사가 갑자기 무너져 내리면서 일어난 것으로 파악됐다. 4·16 생명안전공원은 세월호 참사 희생자를 추모하고 안전의 가치를 기리기 위해 지하 1층~지상 3층, 연면적 7375㎡ 규모로 조성 중인 시설이다.

경찰과 소방당국은 추가 매몰자 유무를 확인하는 한편, 현장 관계자들을 상대로 굴착면 붕괴 방지 조치 등 안전수칙 준수 여부와 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지