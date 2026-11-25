선거캠프 여직원을 강제 추행한 혐의로 재판에 넘겨진 송활섭(60) 전 대전시의원이 항소심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.

대전지법 제5-3형사부는 25일 강제추행 혐의로 기소된 송활섭 전 대전시의원과 검사의 항소를 모두 기각했다. 송 전 시의원은 1심에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다.

2심 재판부는 “피해자가 수사기관과 당심에 이르기까지 일관되게 진술했으며 그 진술은 신빙성이 있다고 판단된다”며 “피고인의 행동은 객관적으로 성적 자유를 침해하는 추행이며 추행의 고의도 인정된다”고 밝혔다.

양형과 관련해서는 “원심이 피고인에게 유리하고 불리한 사정을 모두 고려해 형을 정했다”며 “1심의 형이 너무 무겁다는 검사의 주장과 너무 가볍다는 피고인의 주장을 모두 받아들이지 않는다”고 판시했다.

송 전 시의원은 항소심에서도 A씨의 신체를 접촉한 적 없고 접촉했더라도 추행의 고의가 없었다고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

송 전 시의원은 국민의힘 소속 현직 시의원이던 2024년 2월과 3월 같은 당 후보의 총선 선거캠프에서 일하던 여직원 A씨의 신체를 만지고 손을 잡는 등 추행한 혐의로 기소됐다.

1심은 강제추행 고의를 인정하고 “자신의 지위를 이용해 선거사무를 보던 어린 여성인 피해자를 추행해 죄질이 불량하고 잘못을 인정하지 않으며 변명을 일삼았다”고 설명했다.

송 전 시의원은 올해 6월 지방선거에서 무소속으로 대전시의원 대덕구 후보로 출마했으나 낙선했다.

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