한화에어로스페이스가 독일 원제작업체와 면허생산계약서(MLA)를 개정하고 자주도하장비 ‘수룡’(KM3)의 해외 수출 권한을 확보했다고 25일 밝혔다.

개정은 지난 3일(현지시간) 독일 GDELS-BS와 이뤄졌다.

자주도하장비 ‘수룡’. 한화에어로스페이스 제공

이에 따라 해외 원제작업체와의 기술협력으로 생산해 국내 군에만 공급하던 KM3를 제3국에도 수출할 수 있게 됐다.

한화에어로스페이스는 GDELS-BS의 M3 자주도하장비를 수입한 국가 가운데 유일하게 직접 생산까지 하고 있다.

M3의 수출 권한 확보 역시 수입국 중 이번이 처음이다.

KM3는 자주포, 전차, 장갑차 등 육군 주력 장비가 강·하천을 건널 수 있도록 지원하는 장비로, 한화에어로스페이스가 2024년 6월부터 국내에서 생산해 납품하고 있다.

최근 야전운용시험을 거쳐 전력화 평가까지 주요 검증을 마쳤다.

내년까지 1차 양산 물량을 공급한 뒤 2028년부터는 2차 물량 전력화가 추진될 예정이다.

이번 MLA 개정으로 한화에어로스페이스는 유럽, 중동, 아시아 일부 국가로 KM3를 수출할 수 있게 됐다.

이같은 개정은 글로벌 방산업계에서 위상이 높아진 한국과 독일 양국의 수요가 일치하면서 이뤄졌다.

한화에어로스페이스는 우리 군 운용으로 검증된 성능과 국산화율 90%(1382종) 성과를 해외 잠재 고객에게 차별화된 강점으로 제안할 계획이다.

다만 2차 물량 전력화가 순조롭게 진행돼야 생산물량 확대에 따른 가격 경쟁력이 높아져 수출에도 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다.

국내 생산 장비의 수출이 가능해지면서 50여개 중소 협력업체의 생산 참여 확대와 국산화 부품 공급 기반 강화도 기대된다.

향후 자주포, 장갑차 등 K-방산 무기체계와 묶어 패키지 상품으로 해외시장을 공략할 수 있다는 관측도 나온다.

박매훈 한화에어로스페이스 LS4사업단장(임원)은 “이번 권한 확보로 KM3에 대한 해외 수출을 주도적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지