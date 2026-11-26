넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’으로 이름을 알린 중식 셰프 정지선이 113억원 규모의 부동산을 매입한다. 정지선이 오너 셰프로 있는 외식기업 티엔미미가 서울 강서구 등촌동의 토지와 건물을 전액 현금으로 사들이기로 했다.

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스닥 상장사 케이엠제약은 지난 23일 이사회를 열고 서울 강서구 등촌동 748번지 일대 토지와 건물을 주식회사 티엔미미에 양도하기로 결정했다. 매매대금은 부가가치세와 부대비용을 제외하고 113억원이다.

정지선 인스타그램 캡처

대금은 세 차례에 걸쳐 현금으로 지급한다. 티엔미미는 계약 당일인 23일 계약금 11억3000만원(10%)을 지급했다. 이어 2027년 2월 5일 중도금 22억6000만원(20%), 같은 해 7월 7일 잔금 79억1000만원(70%)을 납부할 예정이다. 소유권 이전 등기도 잔금 지급일에 이뤄질 계획이다.

계약에는 중도금 지급 이후 잔금을 완납하기 전까지 티엔미미가 자체 비용으로 건물 내부 인테리어와 구조 변경 공사를 진행할 수 있다는 조건도 포함됐다. 해당 건물의 구체적인 활용 계획은 공개되지 않았다.

매수 법인인 티엔미미는 2022년 6월 설립된 중식 외식기업이다. 정지선이 오너 셰프로 활동하고 있으며 남편 이용우씨가 대표이사를 맡고 있다. 현재 서울 홍대점과 강남점 등을 운영 중이다.

정지선은 중국 양저우대학에서 조리학을 전공한 뒤 국내 특급호텔 중식당에서 경력을 쌓았다. 이후 JTBC ‘냉장고를 부탁해’, KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 등에 출연했으며, 2024년 넷플릭스 ‘흑백요리사’에서 최종 톱7에 오르며 대중적인 인지도를 얻었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지