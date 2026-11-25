(사)제주감귤연합회는 제주농협과 함께 감귤데이를 맞아 오는 11월 27일부터 12월 6일까지 전국 주요 유통매장에서 제주감귤 소비판촉행사를 진행한다. 제주 노지감귤의 본격적인 출하 시기에 맞춰 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.

행사 기간 제주 지역 15개 산지 유통조직은 하나로마트와 대형마트 등 주요 거래처에서 제주감귤 특별판매와 판촉행사를 운영한다. 행사는 수도권을 비롯해 충청·영남권 등 전국 각지의 유통매장에서 진행된다.

감귤데이 기념행사도 열린다. 제주감귤연합회는 12월 4~5일 서울 영등포 타임스퀘어에서 ‘귤루랄라! 즐거운 제주감귤! 2026 감귤데이’를 개최한다. 현장에서는 제주감귤 시식과 특별판매를 비롯해 신품종 및 감귤 가공제품 전시, 소비자 참여 이벤트 등이 진행된다.

행사 첫날인 4일에는 경서밴드 축하공연과 공식행사에 이어 사랑의 감귤 나눔 전달식도 진행한다. 감귤데이인 12월 1일을 상징하는 제주감귤 1,201박스를 지역 내 복지시설과 기관에 전달할 예정이다.

백성익 (사)제주감귤연합회 회장은 “감귤데이 주간을 맞아 소비자들이 가까운 매장에서 제철 제주감귤을 더 쉽게 만나고 즐길 수 있도록 전국 판촉행사와 현장 행사를 마련했다”며 “앞으로도 제주감귤의 맛과 매력을 직접 경험할 수 있는 소비자 접점을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지