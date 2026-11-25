연말을 앞두고 국비·도비 보조금 교부 지연 및 지자체 예산 부족 등의 이유로 전국 곳곳에서 영유아 가정을 대상으로 하는 부모급여 지급이 제때 이뤄지지 않고 있다. 일부 지역에서는 갑작스러운 문자 통보로 다음달 혹은 내년 초에 소급 지급하겠다고 안내하면서 영유아 부모들의 혼란과 불만이 커지고 있다.

25일 전국 지자체에 따르면 최근 경기와 대구, 경남 등 전국 여러 지역에서 부모급여 지급을 지연한다는 안내 문자가 잇따르고 있다.

연말 국비·도비 보조금 교부 지연으로 전국 일부 지자체가 부모급여 지급을 합산 지급으로 미룬 상황을 기저귀·분유 결제일과 빈 계좌를 대비해 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

경기도의 한 지자체는 수급 가정에 발송한 안내 문자를 통해 “경기도 보조금 교부 지연으로 인해 25일 예정이었던 부모급여 지급이 불가피하게 지연됐다”며 “11월 미지급분은 12월 지급일에 12월분과 함께 2개월분이 일괄 합산 지급된다”고 공지했다. 파주와 광명, 안양, 남양주 등에서도 출생신고 이후 급여가 밀리거나 내년 1월 일괄 지급을 안내받았다는 사례가 속출하고 있다.

영남권 역시 상황은 비슷하다. 대구 동구청은 알림문자를 통해 “보건복지부의 예산집행 지연으로 11월 부모급여는 당월 지급되지 않고 12월에 소급 지급될 예정”이라고 밝혔다. 경남 양산도 예산 부족을 이유로 다음 달 소급 지급을 안내받았다는 부모들의 토로가 이어졌다.

부모급여는 만 0세 아동에게 월 100만원, 만 1세 아동에게 월 50만원을 지급하는 제도다. 이 때문에 매달 25일 정기 지급을 기준으로 생활비와 육아비를 계획하는 가정이 많다. 특히 기저귀와 분유 등 고정 지출에 급여일에 맞춰 카드 결제나 자동이체를 설정해 둔 가정에서는 당장 육아에 차질을 빚을 수밖에 없는 상황에 놓였다.

한 수급자 부모는 “아기를 키우는 집은 부모수당이 한 달이 밀리는 것도 타격이 크다”며 “언제 들어올지 확답을 못 받으니 가계부를 짜기도 어렵고 기다리는 내내 계좌만 확인하게 된다”고 호소했다. 또 다른 부모 역시 “수당으로 생활비를 충당하고 있는데 내년에 소급 지급된다는 연락을 받았다”며 “당장 생활비가 부족해 시간제로 7개월된 아기를 어린이집에 맡기고 아르바이트를 해야 할 것 같다”고 전했다.

연말 예산 소진과 중앙정부와 지자체 간 보조금 교부 시차가 맞물리며 발생한 이번 지급 지연을 두고 필수 양육 복지 예산만큼은 차질 없이 집행될 수 있도록 선제적 재정 관리와 명확한 안내 대책이 시급하다는 지적이 나온다.

허창덕 영남대 교수(사회학)는 “부모급여와 같은 현금성 복지 사업은 연말 세수 부족이나 출생아 수 변동에 따라 교부 시차가 발생하곤 한다”면서도 “살림살이가 빠듯한 영유아 가정은 생계와 직결되는 필수 지원금인 만큼 지자체 예비비를 우선적으로 투입하거나 교부 절차를 앞당기는 등 행정적 보완이 시급하다”고 지적했다.

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