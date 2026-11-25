부산·울산·경남에서 허위 근로기록을 만들어 실업급여를 타낸 부정수급자 56명이 적발됐다. 이들은 친인척이나 지인에게 명의를 빌려주거나 가짜 일용근로 내역을 등록하는 수법으로 6억원 가량의 실업급여를 부정하게 받은 것으로 드러났다.

부산지방고용노동청은 지난 4월부터 부산·울산·경남지역 8개 고용노동지청과 합동으로 실업급여 부정수급 기획조사를 통해 56명을 적발하고, 부정수급액과 추가징수액 등 총 13억원을 반환하도록 처분했다고 25일 밝혔다. 이 중 48명에 대해서는 형사처벌을 위한 사법절차를 진행하고 있다.

이번 조사는 2024~2025년 건설근로자로 이직한 여성 근로자 중 실업급여를 받은 사람들을 대상으로 진행됐다. 실제 건설현장에서 일하지 않았는데도 고용보험 일용근로 내역을 허위로 신고한 뒤, 이를 근거로 실업급여를 받은 것으로 의심되는 사례를 집중적으로 살폈다.

조사 결과 친인척이나 지인에게 명의를 빌려주고 허위 일용근로 내역을 신고하는 수법이 다수 확인됐다. 실제 근무하지 않았는데도 건설현장 출역일보에 이름을 올려 임금을 청구하거나, 허위로 지급된 임금을 지인에게 돌려준 뒤 실업급여를 부정하게 수급한 사례도 적발됐다.

실업급여를 부정수급하면 부정수급액 반환은 물론 최대 2배의 추가징수 처분을 받을 수 있고, 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에도 처해질 수 있다. 사업주가 공모한 경우에는 추가징수액이 최대 5배로 늘어나고, 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.

특히 실제 근로하지 않으면서 타인에게 명의를 빌려준 경우, 부정수급액 반환 등 민사적 책임과 형사책임을 모두 질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

이창길 부산고용노동청장은 “실업급여 부정수급은 시간이 지나도 반드시 적발된다”며 “내년에도 기획조사를 이어가는 등 고용보험 부정수급 근절을 위한 예방과 적발 활동을 강화하겠다”고 말했다.

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